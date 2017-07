A még június végén született megállapodásról szóló közlemény értelmében a dossziét elküldték az ügyben illetékes bukaresti törvényszéknek. A vádhatóság tájékoztatása szerint a kiválasztott védő jelenlétében Para nyíltan beismerte bűnösségét, és egyetért azzal, hogy három év felfüggesztett szabadságvesztéssel sújtsák miatta. Emellett 60 napi közhasznú munkát is kell végeznie.

A nyomozó hatóság szerint Para Lóránt 2010-ben 250 ezer lej csúszópénzt kapott egy cégtől, amelyet a minisztérium ötmillió lej értékű gátépítési munkálattal bízott meg. A gyanúsított ugyanebben az évben egy alárendeltjétől tengerparti és ausztriai üdüléseket fogadott el, cserében az illető megtarthatta vezetői posztját a Környezetvédelmi és Erdészeti Minisztérium alárendeltségébe tartozó intézmény élén. Az ügyészség számítása szerint Para 18 376 lej értékben vakációzott a román tengerparton, 4485 lej értékben pedig Ausztriában, üdüléseit beosztottja fizette.

Para Lóránt az RMDSZ háromszéki szakpolitikusaként töltött be különböző tisztségeket bukaresti tárcáknál – többnyire Borbély László miniszteri mandátumai idején –, korábban például a fejlesztési és lakásügyi minisztérium igazgatója is volt. Tagja volt ugyanakkor a politikusok és köztisztviselők összeférhetetlenségét vizsgáló Feddhetetlenségi Ügynökség vezetőségének, valamint a többségében állami tőkével működő Eximbank igazgatótanácsának is.