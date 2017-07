A törvénytervezet szerint a tiltás alól mentesülnének rehabilitációjukat követően a korábban elítéltek – ismertette az adevarul.ro portál. Amennyiben a módosítást jóváhagyják, Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök 2020-ban már megpályázhatja a kormányfői tisztséget. Ekkor járnak le azok a korlátozások, melyeket a Traian Băsescu államfő menesztését célzó referendum kapcsán indított ügyben léptettek életbe vele szemben. A tervezetet a parlamentnek is jóvá kell hagynia, mely módosíthat az említett előíráson, ugyanakkor további feltételekkel is kiegészítheti.



csütörtök 05:41

barcsay

1691 hozzászólás 2017. július 13.csütörtök 05:41

Hat ezt mar tudtuk mi is,de hogy meg is csinaljak konnyen meglehet.Minden lehetséges ebben a nevetsrges államban,na mi van ha elítéltek ok ezt magasrol lexarjak.Eljen Romania neokommunista orszag Dragnea elvtarsal es bandájával az elen,ja meg Johannis gazdauram is.