E cikkek egyebek mellett új igazgatótanács kinevezését írták elő 90 nappal a módosító indítvány hatályba lépése után mindkét intézmény élén. Az alkotmánybírák azt is kifogásolták, hogy a képviselőház jelentős mértékben módosította az indítvány szövegét a szenátusban megvitatott változathoz képest, ami sérti a kétkamarás parlament döntéshozási mechanizmusának elvét. A képviselőház júniusban fogadta el a közszolgálati televízió és rádió működését szabályozó törvény módosítását, arról határozva, hogy szétválasztja a két intézmény elnöki és vezérigazgatói tisztségét, amelyet eddig egyetlen személy töltött be. Másik fontos változtatás, hogy megállapították: a két intézmény működési költségeiről minden évben az állami költségvetésben rendelkeznek. A módosításban külön említik, hogy a két intézmény működési és fejlesztési költségei mellett állami költségvetésből fedezik a nemzeti kisebbségeknek szánt adásokat is.