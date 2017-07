Figyelmet fordítottak a községbeli kövezett utakra, dolgoztak a kovásznai bejárat felőli és a katolikus templom felé vezető szakaszon is. Sikerült utat javítani a Csángók falurészen, ahol a hétvégi házakhoz vezető utcákat is rendbe tették – számolt be a polgármester. Önerőből elkészítették a tervet egy szennyvíztisztító építésére. A közvilágítás égőit takarékosra cserélték. Megkezdték egy garázs építését, ahol tűzoltóautó, kisbusz, erőgép parkolhat. Főleg télen fontos, hogy megfelelő helyen állomásozzanak a járművek, ellenkező esetben a nagy hidegben be sem tudják indítani azokat.

Megerősítik a régi állomás környékén, a kisvasúttal párhuzamosan futó vizesárok oldalát, már volt eset, hogy nagyobb esőzés idején földcsuszamlás következett be. Azt is elmondta, a kovásznai polgármesteri hivatal odafigyelésének köszönhetően a lehető legjobb körülmények között lehet Kovásznáról Kommandóra autózni. Az átereszeket kicserélték, a sáncokat kiásták, az útra kavicsréteget terítettek, amit tömörítettek. Olyan, mint az aszfalt, percek alatt elérhetik a várost a kommandóiak, de jelentősen csökkent az idő, amely alatt például a mentő, ne adj’ isten a tűzoltóautó elérhet az erdők falujába – dicsérte a kovásznai városházát Kocsis Béla.