Olyannyira az, hogy magyar ügyekben eddig kifejezetten ellenséges viszonyulást tapasztaltunk az elnök részéről. Ő volt az, aki Tőkés Lászlótól megvonta a Románia Csillaga kitüntetést, amelyet a temesvári forradalomban játszott szerepéért kapott, és ugyancsak Klaus Iohannis az, aki megszakította azt a hagyományt, hogy március 15-én az államelnök köszöntse az országban élő magyarokat. Annak ellenére, hogy a 2014-es elnökválasztás második, döntő fordulójában Iohannis Hargita és Kovászna megyében aratta a legnagyobb arányú győzelmet – 80 százalékot megközelítő ered­ménnyel! –, ez idáig soha nem vette a fáradságot, hogy bármiféle gesztust tegyen a Székelyföldön élők irányába. S miközben a Romániában meglehetősen sajátosan értelmezett jogállamiság ádáz védelmezőjeként nem habozott síkraszállni a szociáldemokrata kormány gaztettei, az igazságszolgáltatás fölötti uralom megszerzését célzó próbálkozásai ellen, az elnök látványosan hallgatott, amikor a magyar közösség jogai sérültek, köztük olyan alapjogok, mint a gyülekezési, illetve a szabad véleménynyilvánítási jog, amikor például Marosvásárhelyen megtiltották a székely szabadság napjára tervezett felvonulást. És – noha törvény kötelezné rá – Klaus Iohannis azt is elmulasztotta, hogy – miként tette azt eddig több kormányfő – bár néhány mondatban válaszoljon a Székely Nemzeti Tanács által küldött levelekre, petíciókra, beadványokra, amelyek a magyar közösség jogfosztását és autonómia iránti igényét mutatták be. Amikor pedig mégis kiejtette e szót, hogy autonómia – legutóbb berlini látogatása során –, olyan körülmények között tette, amikor az RMDSZ és a Szociáldemokrata Párt közötti tárgyalások nyomán régóta nem tapasztalt magyarellenes hisztéria tombolt az országban. És ahelyett, hogy elnöki tisztségéhez méltó módon mértékletességre intette volna a hangadókat, Klaus Iohannis inkább olajat öntött a tűzre, és a sajtó nyilvánossága előtt „óva intette” a szociáldemokratákat, nehogy bármiféle „etnikai autonómiáról” tárgyaljanak. És ez még nem minden, hiszen ezeknél is sokkal kártékonyabb számunkra az a szemenszedett hazugság, amellyel Iohannis teleszórja a világot, éspedig hogy Romániában példaértékűen megoldották a nemzeti kisebbségek helyzetét. Lenne tehát, miről beszélgetniük a székelyföldi elöljáróknak Klaus Iohannisszal. Csak ne kéne annyira sietni a mărăști-i megemlékezésre...



csütörtök 09:00

TIHI

1550 hozzászólás 2017. július 13.csütörtök 09:00

Gratulálok Farcádi Úr,talán először a választás óta,bemútatta a magyar választók által is óhajtott ingatlanügynök elnökünk igazi egyéniségét,megtagadva nem egy a lapban megjelent dícsérő ódákat ! Iohannis minden románok elnöke,de nem az egész román állampolgároké! Bennünket magyarokat elfelejtett ez idáig...ma sem lehet bízni elnöki erényeiben ! Nem tudja ő sem megállítani az időt,lassan ittt az ideje az újabb választásnak,és bizonyára számít a szavazatainkra is. Az enyémre hasztalan,de remélem sok más sorstársam jól lakott a fanyar szász erkölcsből,politizálásból ! Most várható,hogy Orbán Viktort is meglátogatja és segítségét kéri a mozgósításra : menjetek szavazni...ne menjetek szavazni ! Bízok abban,hogy még egyszer nem ismétlődik meg a Böszeszku mese.







csütörtök 09:43

Ferencz

13384 hozzászólás 2017. július 13.csütörtök 09:43

Isten hozta....talán találóbb lenne: Isten önnel!