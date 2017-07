„A mottó hátterében az az elképzelés áll, hogy Székelyföld népszerűsítése csak akkor valósítható meg hatékonyan, ha mi, fiatalok is tisztában vagyunk, hogy milyen értékeket hordoz ez a térség” – fejtette ki Kocsis-Boldizsár János, a Háromszéki Ifjúsági Tanács ügyvezető elnöke, főszervező. Hozzátette: a térségről leggyakrabban az autonómia vagy a székely zászló kapcsán hallani, de emellett számos olyan jellegzetessége van (példaként a kürtőskalács, kúriák, Szent Anna-tó, népi feredők, borvizek, lovas rendezvények), amelyeket érdemes megismertetni, ha brandépítésben gondolkodunk, és ez az irány már egy ideje része a régió népszerűsítési stratégiáinak.

Kovács szerint, noha a program még alakulóban, pár fellépővel már véglegesítették az egyeztetéseket, így augusztus 10-én, csütörtökön a táborozók a Yes Yes, valamint a Kowalsky meg a Vega zenéjére bulizhatnak, pénteken a Beatrice lép színpadra, szombaton pedig a HoneyBeast. Ami még biztosra vehető, hogy a tavalyi sikerre építkezve idén is a székelyföldi családok találkozóhelye lesz a rendezvény, szombaton, augusztus 12-én családi napra várnak mindenkit.

A főszervező továbbá elmondta: a jegyárakat is leszögezték (a rendezvény honlapján is szerepelnek már), eszerint azoknak a fiataloknak, akik szálláshelyet is szeretnének a házikókban (és kötelező módon csatlakoznak az idén is megszervezendő diákolimpiához), személyenként 149 lejt kell fizetniük, akik pedig sátorhelyet igényelnek ugyanazon feltételek mellett, 89 lejt. A hétvégi belépő 39, a napi 15 lej.

Az előző évekhez hasonlóan idén is önkéntesekkel bonyolítják le a rendezvényt, tavaly több mint száz fiatal válaszolt a felhívásukra. A toborzás most is a közösségi hálón zajlik, a szabadegyetem Facebook-oldalán lehet jelentkezni.

„A tíz éve létrejött Háromszéki Ifjúsági Tanács és az RMDSZ területi szervezete közötti szoros együttműködés egyik kézzelfogható eredménye a Sic Feszt, amely több mint ötezer érdeklődőt vonzó rendezvénnyé nőtte ki magát. Ez már csak azért is hatalmas teljesítmény, mert elődje, a 2009-ben életre hívott Háromszéki Szabadegyetem negyven résztvevővel indult” – idézte fel Grüman Róbert, az RMDSZ háromszéki területi szervezetének ügyvezető elnöke. Hozzátette: mára már fesztiváldömping van Erdélyben, szinte minden megyére jut egy ilyen rendezvény, a Sic Feszt nem kíván ezekkel versengeni, családias, a háromszéki fiatalok számára elérhető szórakozást nyújtó rendezvénynek szeretnék megőrizni. Jó jel, hogy egy mintegy négyszáz fős állandó táborlakói közösség már összeállt.

A még alakulóban lévő programot úgy állították össze, hogy mind az előadások, mind a beszélgetések a brand kérdésköréhez csatlakozzanak valamilyen módon, de helyet kapnak közéleti-politikai témák is, és idén újra csak a Sic Feszten találkoznak a Kárpát-medence nem kizárólagosan magyar ifjúsági szervezetei – jelentette be Kelemen Szilárd programszervező. Az említettek mellett kiemelt témakör lesz az agrárium, reményeik szerint budapesti és bukaresti kormányzati szakemberek is elmondhatják meglátásaikat. Tekintettel arra, hogy idén Szent László-emlékévet hirdettek, a tervezett turisztikai emlékút ismertetése is szerepel a programban – tette hozzá.