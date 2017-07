Megcsappant a sepsiszentgyörgyi hajléktalanszálló látogatóinak száma, a nyár beköszöntével mintegy tíz személlyel kevesebben térnek be esténként a Csíki negyedi létesítménybe. A bejárók közül sokan eltűntek, néhányan idénymunkát vállaltak, és van, aki az alkoholfogyasztás tiltása miatt nem jön – fogalmazott érdeklődésünkre Székely Róbert intézményvezető. A hideg időszakban közel félszázan töltötték éjszakáikat a Sing Singben kialakított menhelyen.

Látogatóik száma jelenleg 25–30 között alakul, de tudnak két szabadban élő társaságról is, akik nem hajlandók éjszakáikat kényelmes körülmények közt tölteni a szállón, ahol többek közt tisztálkodásra, ruháik mosására is lehetőség van. A menhely munkatársai havonta néhány alkalommal felkeresik őket. Székely Róbert szerint egy négyfős csoport az egykori Trident Áruház mögötti részen épített sátrat, amit műanyag fóliával is befedtek, szigeteltek, így nem áznak az esőben. Mostohább körülmények között él négy másik férfi, akik az állomási Lukoil benzinkútnál, az úttest alatti kanálisban húzódtak meg. A hajléktalanszálló vezetője elmondta, sok helyen jártak már, ismerik, hol tartózkodnak hajléktalanok, eddig azonban erről a helyszínről nem volt tudomásuk.

A hajléktalanszálló várhatóan néhány éven belül elköltözik a Csíki negyedi Sing Sing épületéből (fotó), az intézményvezető szerint olyan helyszínt keresnek, ahol a rászorulókat bevonhatják majd különféle tevékenységekbe.