A hazai közönség előtt játszó Astra – amely csütörtökön az Európa-liga 2. selejtezőköré­ben is pályára lépett – a találkozó esélyesének számít. Az egyszeres bajnok csapat az előző idény alapszakaszában a rangsor 3. helyén zárt, emellett 26 mérkőzésen 32 gólt rúgtak, és 28 találat landolt a hálójukban. A hatcsapatos felsőházi rájátszásában az utolsó helyet szerezték meg egy győzelemmel, két döntetlennel és hét vereséggel. A felkészülési időszakban több változáson is átesett a giurgiuiak játékoskerete, Edward Iordănescu személyében pedig új edző irányítja őket.

A szentgyörgyiek az előző szezonban a másodosztály újoncaként mindenki meglepetésére zártak a feljutást érő második helyen 71 ponttal, a mérlegük pedig 21 győzelem, 8 döntetlen és 5 vereség, sőt, ezeken a mérkőzéseken 62 találatot szereztek és 29 gólt kaptak. A háromszékiek is komoly változásokon estek át az utóbbi egy hónapban, a kezdő csapatukat többnyire az elmúlt hetekben igazolt játékosok alkotják. Nem lesz könnyű dolguk a szentgyörgyieknek, viszont a biztatás garantált, hiszen a Székely Légió is elkíséri az együttest az első bajnoki mérkőzésre.

A Sepsi OSK csütörtök délután sajtótájékoztatóra hívta össze a háromszéki és a brassói média képviselőit, az eseményen Valentin Suciu edző mellett két játékos, Hadnagy Attila és Victoraş Astafei volt jelen. A piros-fehérek a bajnoki rajtról, illetve az Astra Giurgiu elleni mérkőzésről beszéltek.

– Rövid felkészülési időszak áll mögöttünk, amely alatt megerősítettük csapatunkat. Bízom a játékosaimban, s bízom abban is, hogy jól teljesítenek majd, és mindent megtesznek a Sepsi OSK-ért. Magasra tettük a mércét, így még sokat kell dolgoznunk, és nagyon remélem, hogy a továbbiakban is kitartanak mellettünk a szurkolóink – nyilatkozta együttesünk edzője, Valentin Suciu. – Most is úgy izgulok, mint amikor a IV., a III. vagy éppen a II. ligában szerepeltünk. Ha nem volnának bennem ezek az érzések, azt mondanák rólam, hogy passzív vagyok. Sokat várnak tőlünk, hiszen mi egy kisváros kis csapata vagyunk, és minden élvonalbeli meccset ünnepként kellene megélnünk. Most csak az első fordulóbeli meccsre koncentrálunk, és meg kell próbálunk a legtöbbet kihozni a giurgiui kiszállásból. Vasárnap nehéz mérkőzésünk lesz, s akkor majd kiderül, hogy készen állunk-e az új idényre – tette hozzá a tréner.

– Bizakodom abban, hogy a csapat vasárnap a jó oldalát fogja megmutatni, és abban is, hogy meccsről meccsre javul a játékunk – jelentette ki határozottan Victoraş Astafei, aki hozzátette: reméli, hogy a csapat minél előbb összeforr.

– Az FC Botoşani után nem gondoltam, hogy újra az I. ligában fogok játszani, de ismét itt vagyok – mondta Hadnagy Attila, a Sepsi OSK házi gólkirálya. – Elsődleges célunk, hogy minél előbb rakjuk össze a csapatot. Továbbá hozzá kell szoknunk az első osztályhoz, és a bajnokság végén az élvonalban szeretnénk maradni. A vasárnapi párharc egyértelmű esélyese az Astra, de mi játszani és – miért ne – pontért vagy pontokért utazunk Giurgiuba – tette hozzá játékosunk, aki már a harmadik klubbal jut fel a román labdarúgás élvonalába.

További mérkőzések: * ma Craiova–Jászvásári Poli (21 óra) * szombaton Concordia Chiajna–Temesvári Poli (18.30 óra), Bukaresti Juventus–Bukaresti Dinamo (21 óra) * vasárnap FCSB–FC Voluntari (21 óra) * hétfőn FC Viitorul–Medgyesi Gázmetán (18.30 óra), FC Botoşani–Kolozsvári CFR (21 óra). Minden mérkőzést élőben közvetít a DigiSport és a Dolce Sport. (miska/tibodi)