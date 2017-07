Mikó Zsuzsanna elmondta: a magyar levéltári anyagokból több ezer oldalt digitalizáltak már. Fontos lenne viszont megismerni annak a csaknem 600 ezer magyarnak a sorsát is, aki a szovjet táborokba került. Közülük ugyanis csak azokról van magyar levéltári anyag, akik haza is tértek. A főigazgató-helyettes kiemelte: úgy gondolják, nemcsak dokumentumokat kell bemutatni, hanem azokat is, akik átélték a borzalmakat, ezért igyekeztek a személyes történetekre helyezni a hangsúlyt. Mikó Zsuzsanna beszélt arról is, hogy elkészült az a dokumentumfilm, amelynek főszereplője Marton Ernesztina, aki 17 éves volt, amikor elvitték Budapestről, majd kémkedés és terrorizmus vádja miatt tíz évet töltött munkatáborban. A szakember elmondta: ezek nyilvánvalóan koholt vádak voltak, azt a célt szolgálták, hogy megfélemlítsék a társadalmat: akik a rendszer számára nem megfelelőek, bármikor hasonló helyzetbe kerülhetnek.