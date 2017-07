Előző írásunk

Magam is követtem az amerikai elnök világjárását, s az ehhez kapcsolódó tréfás megjegyzéseket az otthoni támadásoktól való távolmaradási igyekezetéről. Valóban „megindult” az elnök, viccesen azt mondhatnám, „összemászkálta a kontinenseket, még a siratófaltól is bocsánatot kért”, de attól tartok, úgy elszabadult a világsajtó szája, hogy ez a hangnem már nem tekinthető nyegleségnek. Hogy „sokak számára még mindig nem szívesen látott elnök”, ez is igaz: éppen csak nyert. S ahogy a világmédia dobolja, az orosz titkosszolgálat segítségével. Igaz, nem igaz, ha az ördög segítségével is: jó, hogy nyert.