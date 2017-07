MI KERÜL A TÁNYÉRRA? Németországból, Hollandiából és Belgiumból hozott élelmiszermintát vetnek össze Romániában értékesített megfelelőjükkel. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium szerint 29 terméket – húskészítményeket, tejtermékeket, halkonzerveket és csokoládékat – vizsgálnak meg. A tárcavezető február végén jelentette be, hogy Románia is megvizsgálja a multinacionális cégek által forgalmazott élelmiszerek minőségét, miután felmerült az a gyanú, hogy gyengébb minőségű termékeket forgalmaznak Kelet-Közép-Európában, mint Nyugat-Európában. (Erdély FM)

SILÁNY SZOLGÁLTATÁS. Több tucat hotelszobát lezártak és szálláshelyeket minősítettek le, miután az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzéséket tartott a román tengerparton. Foltos ágyneműket és matracokat, egészségtelen mosdókat, tönkrement bútorzatot, valamint rossz minőségű termékeket találtak az ellenőrzött helyeken. A hatóságok büntetéseket róttak ki többek között a mamaiai szállodákban, Neptun településen hét hotelben és panziókban, de bírságoltak Észak-Efórián is. (Marosvásárhelyi Rádió)

A FEJLŐDÉS ÚTJÁBAN. Szabotálja a kolozsvári nemzetközi repülőtér fejlesztését a kormány és a mezőgazdasági minisztérium – állítja Alin Tişe. Kolozs Megye Tanácsának elnöke szerint a szaktárca a megyei mezőgazdasági igazgatóságon keresztül kétezer négyzetmétert követel a repülőtér területéből, hogy megakadályozza a légikikötő és ezzel egész Kolozs megye jövőbeni fejlesztését. Tişe ugyanakkor kéri a mezőgazdasági minisztériumtól, véglegesítse a Szamos elterelését, lehetővé téve a kifutópálya 3500 méteresre történő meghosszab­bítását. 2013 októberében az akkori kormányfőhelyettes, Liviu Dragnea a reptér 2200 méteres, új kifutópályájának átadásán azt ígérte, megoldást keres a pálya további kibővítésére. A kolozsvári nemzetközi repülőtéren 2016-ban rekordszámú, 1,9 millió utas szállt fel vagy le. (Főtér.ro)