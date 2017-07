A miniszter közölte, az ország új létesítmények megépítésével és számos felújításával készült a sporteseményre. Az új létesítmények megépítésére és a magyar vizes sportok támogatására mintegy 85 milliárd forintot költöttek – tette hozzá. Szerinte a magyar vizes sport ilyen infrastrukturális beruházásokat nem kapott az elmúlt években. Lázár János mindenkitől nagyvonalúságot kért, és azt is kérte, hogy a sikernek drukkoljanak, és a sikerhez segítsék hozzá a magyar sportolókat. Elmondta, közel száz magyar sportoló indul a versenyeken, úszásban minden számban indul magyar versenyző, a vb-k történetében először.

Szólt arról is, hogy a magyar kormánynak mintegy kéttucatnyi vitás ügye van az EU-val, az Európai Bizottsággal. Ez normális mennyiség, az ügyek számát tekintve Magyarország a tagállamok között a középmezőnyben van, a 28 tagállamból a tizenharmadik – mondta. Szerinte olyan ügyekről van szó, amelyek több évtizedre meghatározzák az ország sorsát, például a bevándorlás vagy a föld kérdése. Kérdésre azt is elmondta, hogy az eljárásokkal kapcsolatban a kormány minden kérdésre válaszol, a CEU ügyé­ben azonban „egy centimétert sem közeledtek az álláspontok”. Az Európai Bizottság érveléséből kitűnik, hogy Soros György oldalán állnak, sok vagy súlyos érvet azonban nem látott – jegyezte meg. „A civil törvényt illetően még a nulladik fázisban tart az eljárás, a testületnek kérdései vannak” – mondta a miniszter.

A Soros Györgyöt ábrázoló kormányzati plakátokra vonatkozó számos kérdésre a miniszter megerősítette a kormány álláspontját: az ország biztonsága ügyében nem kötnek kompromisszumot, és nincsenek tekintettel senki származására. Az, hogy az ország határához félmillió bevándorló jön, olyan biztonsági kérdés, amelyben semmilyen kompromisszumot nem köt Magyarország – fejtette ki. Ezt tudomásul kell venniük azoknak a zsidó közösségeknek is, amelyek a Soros Györggyel kapcsolatos kampány miatt aggályaikat fogalmazták meg – rögzítette. Hozzátette: tiszteletben tartják a magyarországi zsidó közösségek álláspontját, és tudomásul veszik az izraeli külügyminisztérium véleményét. Elmondta, a jövő héten többnapos állami látogatásra érkezik Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök Magyarországra. Cáfolta azt, hogy az izraeli kormányfő látogatása miatt veszik le a Soros Györgyöt ábrázoló plakátokat. A kampány július 15-éig volt megrendelve – jelezte.