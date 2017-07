Kökösben 2011-ben adták ki az építési engedélyt egy új óvoda megépítésére (a focipálya mögötti telken), de az elmúlt hat év nem volt elég, hogy a munkálatot befejezzék, működőképes legyen az új tanintézmény. Az építkezés az oktatási minisztérium hatáskörébe tartozik, A romániai korai oktatás reformja program részeként. Most abban bíznak, sikerül az utolsó akadályokat is elhárítani, így ősszel az új ingatlanban kezdhetik a tanévet a kicsik – tudtuk meg Kökös két vezetőjétől, Sántha Gyula polgármestertől és Silviu Tăraș alpolgármestertől.



Az óvoda építését versenytárgyalás során egy Konstanca megyei cégre, a Rico Kft.-re bízták. A nyertes egy kézdivásárhelyi alvállalkozónak adta át a munkát, de nem fizetett, a szerződést felbontották, így újabb licitet kellett kiírni – elevenítették fel a történteket az elöljárók. Az újabb versenytárgyalást követően ismét alvállalkozó végezte a munkát, amelyet 99 százalékban be is fejezett. Az átvétel során megtartott ellenőrzéskor kiderült, egy falat, amelyet a tervek szerint téglából kellett volna építeni, gipszkartonból húztak fel, így az átvétel elmaradt. A hiba javítását újabb szerződéskötéssel bízhatják egy vállalkozásra, ezért késik a végső átadás.

Az óvoda körüli terület rendezését, a fűtéstelepítést, a játszótér, melléképületek, sportpálya építését az önkormányzat vállalta, erre is megvan az építési engedély. A befektetésre a Leader-programon keresztül kívántak vissza nem térítendő támogatást nyerni, de mivel az új óvoda épülete nincs átadva – nem az önkormányzat, hanem az oktatási minisztérium hibájából –, elestek a pályázati lehetőségtől – ismertették a további bonyodalmakat. A befektetés 300 ezer lejre rúg, most újabb pályázati lehetőséget keresnek, ekkora kiadást nem enged meg a falu költségvetése.

Minden akadály ellenére hisznek abban, hogy ősztől új óvodában kezdhetik a gyerekek a tanévet. Az új épületre mindenképp szükség van, jelenleg egyházi ingatlanban működik az óvoda, ahol a körülmények nem elégítik ki az igényeket, a községházának pedig nincs lehetősége befektetni más tulajdonában lévő épületbe – hangoztatta a két községvezető.

A Rico Kft. Kovászna megyében a kökösi óvodán kívül Szentkatolnán és Dobollón kezdett hasonló építkezésbe, de egyiket sem fejezte be. Egyébként a cég Konstanca megyében híres – nem megbízhatósága, hanem épp ellenkezőleg, átverései miatt. A Ziuaconstanta.ro újság áprilisban írt a vállalkozás viselt dolgairól. A Vrajitorul.eu-ra hivatkozva azt írták, a Rico ellen több mint 400 bírósági keresletet nyújtottak be az ország több megyéjében. 2014-ben megkezdték a fizetésképtelenné nyilvánítás folyamatát, a cég hitelezői több millió eurót szeretnének behajtani. Az ügyben április 5-én zajlott a 22. tárgyalás, de érdembeli eredmény még nem született. Mindezek mellett a vállalat 2016-ban építési engedélyt kapott három ingatlan – egy nyolcemeletes szálloda és két hétemeletes tömbház – építésére Mamaián.