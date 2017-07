Kisgyörgy Sándor azt mondja, bátran áll a kivizsgálás elé, mert nem hibás, helyesen járt el a szerződéskötés ügyében. A polgármesteri hivatalokat törvény kötelezi, hogy a tulajdonukban levő erdő őrzésére szerződést kössenek. Sepsikőröspataknak előzőleg az állami erdészettel volt megállapodása, ám az, arra hivatkozván, hogy nehezen tudja az adott helyen a feladatot ellátni, felbontotta a szerződést, így számára nem maradt más megoldás, mint hogy a Hatod Magánerdészethez forduljon. „Nem megyek részletekbe, hogy ki jelentett fel és miért, de azt elmondhatom, ugyanaz, aki tavaly is. A táblabíróság akkor is nekem adott igazat, s tudom, hiába is fordult az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség a legfelsőbb bírósághoz, csak nekem lesz igazam, mert ártatlan vagyok. Most is nyugodtan várom a kivizsgálást, s ha lesz, a pereskedést is, mert ezúttal sem születhet más eredmény, mint hogy megállapítsák: nem a rossz szándék vezérelt a szerződéskötéskor, mindössze a törvényben foglaltaknak próbáltam eleget tenni” – nyilatkozta Kisgyörgy Sándor.