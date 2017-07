Vezetői jogosítvány nélkül értek tetten egy 23 és egy 27 éves fiatalembert kedden – előbbit Kommandón személygépkocsi, utóbbit Sepsiszentgyörgyön forgalomba be nem írt motorkerékpár vezetése közben. Jogtalan vezetésért bűnügyi vizsgálati iratcsomót nyitottak mindkét esetben, utóbbiban forgalomba be nem írt gépjármű vezetéséért is. (sz.)