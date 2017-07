„A tárgyalásokon már jeleztem, azt szeretném, ha az önkormányzati fizetések oly módon legyenek meghatározva, hogy egy egyetemi képesítéssel, oklevéllel rendelkező fiatal – aki a városházára jön dolgozni – bére legkevesebb háromezer lej legyen” – részletezte Antal Árpád. Az elöljáró hozzátette: megpróbálják azt a jelenleg nagyon széthúzott bérrácsot valamelyest tömöríteni, csökkenteni a legalacsonyabb és a legmagasabb fizetések közötti mély szakadékot: az arány most nagyjából egy a hathoz. Az elképzelések szerint ezt legalább a felére (egy a háromhoz) vagy egy kevéssel még csökkenteni szeretnék. Gyakorlatban ez annyit jelent, hogy akiknek ma magasabb a bérük az önkormányzatnál, csak mérsékeltebb növelésre számíthatnak, míg az alacsony fizetésűeknél jelentősebb emelést alkalmaznak.

A fizetésemeléseknek kettős a célja: egyrészt minél több fiatal szakember odavonzása, másrészt a szolgáltatások minőségének javítása. „A béremelések nyomán elvárjuk a munkatársaktól, hogy nagyobb hatékonysággal, több empátiával viszonyuljanak a problémákhoz, elsősorban azokon a területeken, ahol állandó kapcsolatban vannak a lakossággal. Jelentős szemléletváltásra számítunk ezen a téren” – mondta.

Újságírói felvetésre a polgármester kifejtette: az érdekvédelmi szervezetek a bértörvény parlamenti vitája során félretájékoztatták a közvéleményt, ugyanis akkor az a változat került nyilvánosságra, hogy a béremelések egyéni szinten történnek, és tulajdonképpen a szakadék szélesedni fog. Antal Árpád szerint erről szó sincs, az alaptétel az, hogy az azonos képesítéssel, szolgálati idővel rendelkezők, illetve azonos beosztásban dolgozók fizetése csak egyforma lehet. A törvény ugyanakkor előírja, hogy a polgármesternek lehetősége van prémiumokat osztani a jól teljesítő alkalmazottaknak, tehát az esetleges hatékonysági aggályoknak is elejét lehet venni ezzel. A prémiumok összértéke nem haladhatja meg a béralap öt százalékát. Hogy ezeket az ösztönző juttatásokat milyen gyakran alkalmazzák, azt az önkormányzat dönti el.

Arra a felvetésre, hogy milyen módszerrel lehet ellenőrizni a teljesítményt, Antal Árpád elmondta: a szakszervezeteknek is jelezte, hogy új szabályokat is bevezetnek, eszerint minden alkalmazottnak heti tevékenységi beszámolót kell benyújtania, illetve az iroda- vagy részlegvezetők félévente jelentik, kit tekintenek a leggyengébbnek alárendeltjeik közül. A heti beszámolókból – amelyet a polgármester kabinetirodája elemez ki –, valamint a jelentésből megállapítható, hogy ki milyen szinten végzi a munkáját, mennyire hatékony. Ezzel a módszerrel ugyanakkor átláthatóbbá válik az egész hivatal tevékenysége, könnyebben pótolhatóak a hiányosságok is. Antal Árpád ugyanakkor úgy véli: a heti beszámolók összeállítása mindenki számára hasznos, az alpolgármesterekkel már az első mandátumától kezdődően így dolgoztak, és nem volt semmilyen fennakadás.