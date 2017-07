A reál osztályokban 420 helyet, a humán tagozaton 280-at hirdettek meg a háromszéki iskolák, a művészeti, pedagógiai és teológiai osztályokban 168 helyet kínáltak, a szakképző osztályokban 364 helyre lehetett felvételizni. Az már biztos, hogy nem indulhat román tannyelvű környezetvédelmi osztály a sepsiszentgyörgyi Kós Károly Szakközépiskolában, mivel ide csak négyen jelentkeztek, és ugyanez a helyzet a kézdivásárhelyi Apor Péter Szakközépiskola román kereskedelmi osztályával, ahová öten jutottak be.

A felvételi eredmények tekintetében sereghajtó a céhes város egy másik iskolája, a Gábor Áron Szakközépiskola két osztálya 4-es alatti bejutó általánossal, de összesen tizenöt osztályba lehetett bejutni 5-ös alatti médiával. Összesítésben az 1232 középiskolai helyből 1060-at (86,04 százalék) foglaltak el, és mindegy, ki milyen általánossal jutott be, ha befejezi a tizenkét osztályt, érettségizhet.

A hároméves szakiskolai osztályokban a duális képzéssel együtt 671 helyre lehetett felvételizni, az első szakaszban 352 hely (52,45 százalék) maradt üresen. Csupán két iskolában foglaltak el a felvételizők minden helyet: a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola fodrász-manikűrös-pedikűrös, valamint a pincér-elárusító és cukrászosztályában, illetve a kézdivásárhelyi Apor Péter Szakközépiskola gépkocsiszerelői és mezőgazdasági gépeket javító szakán, valamint a pincér- és elárusítóosztályban. Ebben a képzési formában alig volt jelentkező a bodzafordulói Nicolae Bălcescu Szakközépiskola osztályaiba, a kézdivásárhelyi Gábor Áron-iskolába, a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceumba, a baróti Baróti Szabó Dávid Líceumba, a megyeközponti Kós Károly Szakközépiskolába – említett iskolákban esetleg a szakok összevonásával indulhatnak szakiskolai osztályok. Az első alkalommal induló duális képzés iránt alig öten érdeklődtek, a Kós Károly-iskolában meghirdetett két osztály ötvenöt helyére kilencen jelentkeztek, és itt indulna a húsipari szakiskolai osztály is huszonnyolc hellyel, de csupán hármat foglaltak el.

A középiskolai és a szakiskolai oktatásban is lesz második felvételi, ezért az iskolák abban bíznak, a sikeresen pótvizsgázó diákok és azok közül, akik az első szakaszban nem jelentkeztek, többen kívánnak továbbtanulni, és betelik az üresen maradt helyek egy része.