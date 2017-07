Most a támadások miatt új receptekkel kell kísérletezniük, ezért sokszor visszakoznak, és visszaszívják korábban kifőzött terveiket. Máshol bezzeg adnak bár száz nap türelmi időt egy új kormánynak, de nálunk semmit. Nem csoda, ha a legeslegújabb kormányfő, Mihai Tudose gyakran összevonja szemöldökét, és homloka is egyre ráncosabb lesz. Még be sem voltak rendesen avatva, és máris mindenki rájuk támad, mint medve a szemeteskukára. Pedig milyen szorgalmasak! Egy hét után máris kiértékelték saját tevékenységüket, és meg is voltak vele elégedve.

Ha engedik nekik, már rég megvalósították volna a hatalmas fizetésemeléseket, de azt közgazdászok siránkozása akadályozta meg, akik egyfolytában azon óbégattak, hogy nem lesz rá pénz. Aztán úgy néz ki, a beígért 2000 lejes minimálbérből sem lesz semmi, mert amiatt a vállalkozók tüsszögtek, és azon bucsálódtak, hogy csődbe fognak menni. A kormány a bevételek növelése végett az üzleti forgalmat akarta megadóztatni. Ez ellen nemcsak az üzletemberek, hanem még Amerika is felemelte hangját, így visszaszívták ezt az ötletet is. Pedig jobb lenne, ha az amerikánusok hallgatnának, mert éppen Iohannis most vásárolt nekünk tőlük négymilliárd dollárra Patriot típusú légelhárító rakétarendszereket. Ezért a bomba üzletért a kormány is megérdemelt volna az amerikai nagykövet úrtól bár egy homlokon csókolást a bírálat helyett.

Felvetődött a magánnyugdíjalapok államosítása vagy felszámolása, de miután ez nyilvánosságra került, hirtelen letagadták. Kiderült: csak tanulmányozni akarták azok működését. Szolidaritási alapot is létre akartak hozni úgy, hogy egy bizonyos illetéket fizessenek azok, akiknek tíz minimálbérnél nagyobb fizetése van. Ezt bizonyosan nem fogják végrehajtani, mert nem lesznek bolondok saját fizetésüket és így maguk alatt a fát (le)vágni. Majd esetleg jobban megadózzák a gyengébb jövedelmeket, mert sok kicsi sokra megy, és abból aztán lehet fizetni a nagykutyákat. Jó lesz, mert ha beruházásokra nem is lesz pénz, és nem építünk például autópályákat, az arra szánt pénzt fizetésemelésekre tudják költeni (ha lesz abból is valami). Autója amúgy sincs mindenkinek, az autósok pedig a megemelt fizetésükből meg tudják javíttatni rossz utakon elromlott kocsiikat, a gyalogosok a lábbelijüket. Azon is élcelődik a sajtó, hogy a tanügyminiszter azt mondta: „Az oktatás ingyenes. Az ingyenességet az állam és a szülők biztosítják. De ami a fő: a gyerek nem fizet semmit!” Az új, jobban mondva legújabb kormány mindenre fogékony, minden véleményt figyelembe vesz, és menet közben állandóan újít, javít kormányzási stratégiáján, és mégis sok bírálója van.

A miniszterelnök Tudose elment Brüsszelbe, mert az unió véleményét is meg kell hallgatni, és ha kell, nekik is tud ígérgetni, mint kampányban a választóknak. Így az EB-elnök Juncker előtt vállalta, hogy az államháztartási deficitet 3 százalék alatt tartja, és nem változtat az antikorrupciós törvényeken a civil társadalom megkérdezése nélkül. Pedig már ideje lenne megszabadulni az elszemtelenedett korrupcióellenes ügyészség főnöknőjétől, L. C. Kövesitől, hiszen hivatala bármikor újabb és újabb vádakkal támadhatja a szociáldemokrata pártvezért, Dragneát. Most legújabban az hírlik, hogy szervezett bűnözőcsoportot hozott létre. Ráadásul az Antena tévéadók, amelyek eddig pártfogolták, most nekiestek, mint éhes disznók a mosléknak, és szapulni kezdték. Olyasmit terjesztenek róla, hogy Brazíliába, az Atlanti-óceán partjára ment tisztára mosni itthon szerzett pénzeit.

Végül Dragnea is rájött, hogy sokan vannak, akik akadályozzák a kormányzást és destabilizálni akarják Romániát. Először is számára is ott van George Soros, ha már ellenségként olyan jól bevált a szomszédban. Jó ég! Csak így tudja fejét egy kalap alá rejteni az Orbánéval? De rajta kívül a különböző hírcsatornák még emlegetnek Sörös, Szoros, Szőrös nevűeket is, így a jó ég tudja, hány személyről is van szó.