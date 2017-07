„Csak csórók járnak így, vagy vándorcigányok!”

– Mondtam mérgelődve, s előre szaladtam

„És ha ismerős jön? A szégyentől hányok!”

kínos jelenetből könnyen kiszakadtam

aztán később én is levetettem gyakran

ha szorított, sértett a szandálom pántja

tócsákban ugrálva hónom alá csaptam

szabadon, boldogan lépkedtem a nyárba

ó, bárcsak még egyszer mehetnék anyámmal

akár mezítláb is, bárhová, csak ketten,

nem sietne... Lenne. Most, ha szívem szárnyal

palacsinta-Holdra bámulhatok csendben.