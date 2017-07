Édesapja építőcége jogtanácsosaként is tevékenykedett. Vagyonnyilatkozata szerint 99 részvény tulajdonosa családja besztercei vállalkozásánál, a család két cége pedig 2008 és 2014 közt hét, közpénzből finanszírozott szerződést bonyolított le négymillió lej értékben. (Agerpres)

DRÁGA VICC. Ezer lejre megbírságolták azt a 60 éves férfit, aki csütörtök este a 112-es hívószámon jelezte, hogy repülőgépet látott lezuhanni. A helyszínre kivonuló 12 mentőegység félszáz fős csapattal több ezer hektáros területet kutatott át, hogy segítséget nyújtson az esetleges áldozatoknak. A csapatokat végül három órával később vissza­hívták. Sem Románia sem a Moldovai Köztársaság légi irányítása nem jelezte repülőgép eltűnését. (Agerpres)

Ismét magyar. Harmadszor lett magyar állampolgár egy most 99 éves asszony, aki temesvári otthonában tette le tegnap az állampolgári esküt. Magyarország kolozsvári főkonzulátusa közölte: Zalutchi Margit még a trianoni döntést megelőzően, 1918. június 8-án a Szilágy megyei Kárászteleken született. A születésekor megszerzett, majd a trianoni döntést követően elveszített állampolgárságát a második bécsi döntés után újból magáénak tudhatta rövid időre. Magyarságtudata a határok többszöri megváltozása után egyre erősödött, és ismét igényelte a magyar állampolgárságot. Az idős asszony a Temes megyei Öregfaluban volt óvónő 1973-as nyugdíjazásáig. Férje elvesztése után Temesvárra költözött, és azóta ott éli nyugdíjaséveit. (MTI)

EL SEM KÉSZÜLT, BESZAKADT. Beszakadt a töltés a Lugos-Déva autópálya harmadik ütemének egyik szakaszán, melyet még ebben az évben át kellene adni a forgalomnak. A közúti infrastruktúráért felelős társaság tegnap ismertette: az érintett autópálya-szakaszon mintegy 70 méteres hosszú­ságban és 11 méter szélességben földcsuszamlás miatt szakadt be a töltés. (Maszol)

ÁLLAMI SZŐNYEGCSERE. Kétezer négyzetméter beltéri, valamint kétszáz négyzetméternyi padlószőnyeget vásárol a szenátus. A vonatkozó közbeszerzési tájékoztató szerint csavart szálú textíliát keresnek, 142 ezer lejt fordítanak megvásárlására. (News.ro)