A román határrendészet szerint egy bolgár rendszámú teherautóval jelentkezett határátlépésre egy 41 éves bolgár állampolgár, aki a fuvarlevél szerint Szlovákiába szállított fémalkatrészeket. A határrendőröknek feltűnt, hogy az üzemanyagtartályon friss hegesztés nyoma látható, ezért a bolgár vámosok segítségével röntgensugarakkal is átvilágították a tartályt. Az ellenőrzés során 172 csomagot fedeztek fel az üzemanyagtartályban, amelyekben több mint 159 kilogramm marihuána volt. A kábítószer-csempészettel gyanúsítható teherautó-sofőr ellen Bulgáriában indítanak bűnvádi eljárást. A román határrendészet tegnap arról is beszámolt, hogy a román–magyar határon újabb, a schengeni övezetbe illegálisan bejutni próbáló ázsiai határsértőket tartóztattak fel. A 15 iraki és szíriai állampolgárból álló csoport tagjai korábban menedékkérelmet nyújtottak be a román hatóságokhoz, de nem várták meg kérelmük elbírálását.