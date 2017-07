A rendezési terveket is – mint manapság bármit – egy önkormányzatnak közbeszerzési eljárással kell megrendelnie. A legolcsóbb ajánlatot kell elfogadni, így főleg tájidegen cégek nyernek, s azok alvállalkozásba adják ki a terv egy-egy fejezetét. A szerződésben az áll, hogy a dolgozat átadáskor fizet a megrendelő. A legtöbbször összecsapott, de már kifizetett pancser munka általában nem megy át a szűrőkön. A tervet be kell nyújtani láttamozásra a megyei művelődési igazgatósághoz. Ott átvizsgálják, s amennyiben nem találják megfelelőnek, vissza­küldik kiigazításra. Kedvező véleményezés nyomán a hivatal felterjeszti a Központi Fejlesztési Régió szintjén alakult, brassói székhelyű övezeti műemléki bizottsághoz. Onnan is visszadobhatják, de jó esetben kedvezően láttamozva juttatják vissza a megyei hivatalnak, amely ekkor már az országos műemléki bizottsághoz küldi tovább. Ez újabb esély a visszautasításra. Ám végleges pozitív döntés esetén miniszteri rendelettel hivatalosítják a dokumentumot. A tapasztalat azt mutatja, a jóváhagyás egyáltalán nem zökkenőmentes. Az anyagot több szintről is visszautasíthatják, s meg is teszik. A polgármesterek zöme azt állítja, pusztán akadékoskodásból, ám a másik fél szerint igényességből. Egyrészt terepismerettel nem rendelkező cégek nyerik el a dokumentáció összeállításának jogát, másrészt igénytelen munkatársakkal végeztetik el a munkát. Annak történelmi, régészeti, műemlékvédelmi szakdolgozatot is kell tartalmaznia, amit általában megjelent munkákból összemásolnak. Sokszor a terepre sem megy ki a tanulmány összeállítója.

A településrendezési terv egy közigazgatási egység egyik legfontosabb dokumentuma. Tartalmazza az egység minden településének múltját, emellett javaslatokat tesz a közeljövőben eszközölhető fejlesztésekre. Szabályozza, hol, mit lehet építeni, környezetvédelmi előírásokat is tartalmaz. Ezért alaposan kell dokumentálni. A kivitelezővel kötendő szerződésbe ajánlatos garanciákat beilleszteni, hogy ne az történjék, ami általában megesett: a cég megkapta a pénzt s a terv további sorsa nem érdekelte. És a munka átvételekor ne csak az oldalszámot figyeljék, hanem főleg a tartalmat ellenőrizzék. De ennél is fontosabb, hogy a megrendelő polgármester tudja, mit kell megkövetelni, hogy aztán azt is tudja, mire kell figyelni az átvételkor. Kovászna Megye Tanácsának urbanisztikai irodája összeállított egy feladatfüzet-tervet, amely tartalmazza a szükséges követelményeket, s azt az érdeklődők rendelkezésére bocsátja. Az útmutatót a megyei művelődési igazgatóságnál is lehet igényelni.