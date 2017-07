28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor Július 18–23. között zajlik Tusnádfürdőn a 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, ismertebb nevén Tusványos. Az elmúlt évekhez hasonlóan napközben idén is tematikus sátrakba várják az érdeklődőket, ahol neves meghívottak közéleti, gazdasági és kulturális témákban tartanak előadásokat. Újdonságnak számít a Kriza János-sátor programjának kibővítése, ahol már napközben is különböző előadásokat hallgathatnak a szabadegyetem résztvevői, este pedig a néptáncé a főszerep. A Tusványosi koncertek programja a Nagyszínpadon: július 18-án, kedden 20 órától Hooligans, 22 órától Magashegyi Underground; 19-én, szerdán 20 órától Balkan Fanatik, 22 órától Szabó Balázs Bandája; 20-án, csütörtökön 20 órától Nagy Feró és a Beatrice, 22 órától Anna and the Barbies; 21-én, pénteken 20 órától Margaret Island, 22 órától Magna Cum Laude; 22-én, szombaton 20 órától Skorpió, 22 órától Kowalsky meg a Vega.

STRANDOLÓK FIGYELMÉBE! A Sepsi ReKreatív Rt. felhívja a strandolók figyelmét, hogy 14 éven aluli gyerekek nagykorú kíséretével vagy szülői engedéllyel léphetnek be a strand területére. A szülői engedély formanyomtatványa letölthető a www.rekreativ.club honlapról vagy személyesen átvehető a strand recepcióján.

USZODA. A sepsiszentgyörgyi uszoda ma is nyitva tart 15–21.30 óráig. A hétköznapi programhoz igazodva az úszásoktatásra érkezőket 15 órától, a kikapcsolódni vágyó kicsiket és nagyokat 18.30 után várják.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

VÖRÖSKERESZT. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig a kovásznai kultúrotthon épületében és keddenként 9–12 óráig a székházban (Sepsiszentgyörgy, Kós Károly út 7. szám) vérnyomás-, vércukorszint- és koleszterinszint-mérést végez.

ÜVEGSZÜRET. A Tega Rt. és a Lixid Project Kft. július 21-ig tíz vidéki községben Üvegszüretet tart. A gyűjtés során bármilyen típusú öblös üveget le lehet adni, kivéve a síküveget (ablaküveg vagy szélvédő). A résztvevők 5 kg üveg után egy üveg (0,5 literes) Igazi Csíki sört kapnak. A községek, ahol a gyűjtést 12–19 óráig szervezik: július 18-án Uzonban, 19-én Kökösben, 20-án Illyefalván, 21-én Előpatakon. A program célja népszerűsíteni a lakosság körében a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát. Bővebb információk a 0367 401 911-es telefonszámon.

Az Erdélyi Művészeti Központ és a MANK Nonprofit Kft. szervezésében július 20-án, csütörtökön 17 órától megnyitják Antal Imre a Németh-Kriza gyűjtemény tükrében című kiállítást Sepsiszentgyörgyön az EMŰK földszinti kiállítótermében. Köszöntőt mond: Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Sógor Csaba EU-parlamenti képviselő, Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója; Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke. A kiállítás kurátora: Szepes Hédi művészettörténész. Közreműködik Fintu Dezső (furulya) és Csillag Gergely György (ének). A megnyitón báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Karola édes és sós süteményeit kínálják. A kiállítás megtekinthető augusztus 6-ig, keddtől péntekig 10–17 óráig, szombaton és vasárnap 10–14 óráig.

Ma 19 órától az angyalosi református templomban a reformáció 500. évfordulója tiszteletére Mátyás István Bécsben élő orgonaművész tart orgonakoncertet, majd azt követően 20 órától a dr. Imreh Barna Közösségi Házban Ignácz Rózsa-emlékkiállítás nyílik. A kiállítást megnyitja Szebeni Zsuzsa, a Balassi Intézet, Magyarország Kulturális Központja sepsiszentgyörgyi irodájának igazgatója.

III. Köz-Ép-Pont Erdélyi Lutheránus Ifjúsági Találkozó

Július 18–22. között Válaszúton megrendezik a III. Köz-Ép-Pont Erdélyi Lutheránus Ifjúsági Találkozót. A négynapos rendezvényre mintegy négyszáz résztvevőt várnak határon innen és határon túlról. A találkozó témája: Válaszd az életet! Cél a szórványban és nemzeti, valamint felekezeti kisebbségben élő fiatalok keresztyén önazonosságának megerősítése és a határokat átívelő magyar közösség építése. A Kallós Alapítvány központjában a résztvevők megismerhetik a Mezőség gazdag kulturális örökségét, hagyományait. A kialakuló személyes kapcsolatok által pedig kölcsönös szemléletbeli gazdagodást, valamint a minőségi élet választásának fontosságát élhetik át. A záró istentiszteletre július 21-én 17 órától kerül sor a kolozsvári evangélikus templomban.

Kopjafaavatás Kisborosnyón

Az Erdélyi Vitézi Rend július 20-án, csütörtökön 16 órától Kisborosnyón a történelmi emlékparkban kopjafaavató ünnepséget rendez néhai vitéz Szőts Dániel emlékére.

RTV1. Ma 15 órától: Háromszék mesélője – beszélgetés Kisgyörgy Zoltán geológussal. A szak- és újságíró számtalan turisztikai és művelődéstörténeti kiadvány szerzője. Tavaly töltötte be 80. életévét, és jelenleg is több köteten dolgozik, tudását szívesen osztja meg másokkal. A nem mindennapi mesélőt Bartha Ágnes kérdezte. * Feketeribizli-termesztés – A zord időjáráshoz is könnyen alkalmazkodó fekete ribizli termesztése lehetőséget jelent a székelyföldi gazdák számára. Van is közöttük, aki felismerte ezt, Csíkszentdomokoson látjuk példáját egy tízéves ribizligazdaságnak, de felkerestük a gyergyóalfalvi önkormányzat kezdeményezésére létesített próbaültetvényt is. * Erdélyben bóklászva 2. – A fejedelemség kori Erdély jeles eseményeinek már-már elfeledett helyszíneire elvezető sorozat második részének címe: Tornyok, fejedelmek.

A Mária Rádió sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adása: 14.45-től és 17-től imaszándékok fogadása, 15-től irgalmasság rózsafüzére, 15.20-tól zenés köszöntő, 15.55-től műsorismertető, 17.15-től ör­vendetes rózsafüzér, 17.50-től Jézus vére litánia, 18-tól Úrangyala, 18.30-tól hírek este, műsorismertető, 18.40-től zso­lozsma, esti dicséret, 19-től szentmise Nagykárolyból; 19.55-től a hét plébániája; 22-től zsolozsma, kompletórium. Honlap: maria­radio.ro.

Ika-vári Néptáncfesztivál

Július 23-án zajlik Csernátonban az idei Ika-vári Néptáncfesztivál, amelyen Kovászna és Hargita megyei, valamint szórványban élő magyar tánccsoportok vesznek részt: összesen mintegy 19 táncegyüttes, 350 táncos és népzenész.

A szórványban élő csoportok július 21-én, pénteken este érkeznek a községbe, az előestét közösen töltik a csernátoni táncosokkal. A fesztivál első napján a tánccsoportok megismerkedhetnek egymással, közös programokra, tematikus néprajzi előadásokra, műhelymunkára, népi játékokra, valamint a tánccsoportvezetők kerek­asztalára kerül sor. A napot közös táncház és táncos mulatság zárja. Második nap a tánccsoportok közös gálájára, a Csernátoni Dalcsoport előadására, valamint bemutatóval egybekötött kézművesvásárra, néprajzi kiállításra és játszóházra kerül sor. A műsor táncházzal ér véget a résztvevő zenészek és együttesek, valamint a közönség részvételével. A gálaműsor programja július 23-án, vasárnap: 11 órától ünnepi istentisztelet a felsőcsernátoni református templomban; 12 órától a játszóház megnyitása; csernátoni népi alkotók kiállítása és kézműves-foglalkozások; 15 órától ünnepélyes megnyitó; 15.30-tól a fellépő csoportok előadásai; 20 órától táncház.

Angol nyelvű bibliatábor

Ingyenes, intenzív nyelvtanulási lehetőséget kínál a Bibliából vett szövegek felhasználásával, angol nyelvtanár vezetésével július 24–28. között a sepsiszentgyörgyi Károlyi Gáspár Alapítvány a Málik József utca 6. szám alatt. Korhatár: 12–17 év. Jelentkezni lehet Simon Szabolcsnál a 0744 307 550-es telefonszámon július 22-ig. A nappali tábor a Kovászna Megyei Tanács résztámogatásával jön létre.

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Bánki Donát utcai Catena (telefon: 0367 804 709, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (telefon: 0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Kovászna megyében ma a 2D országúton Kézdisárfalva, Ozsdola, Kézdivásárhely; a 11-es országúton Kökös, Szentivánlaborfalva, Maksa, Csernáton, Kézdisárfalva; a 12-es országúton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu, Szotyor, Sepsibükszád; Kézdivásárhely és Sepsiszentgyörgy közelében mérik a járművek sebességét.