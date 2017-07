hétfő 07:19

endebende

454 hozzászólás 2017. július 17.hétfő 07:19

autonómia hiánya miatt halt és hal ki a német közösség meg a hasonló megalkuvó politika miatt,miszerint Romániában példás módon megvan oldva a kisebbségek problémája és emberjógi helyzete.Itt az alkalom hogy felnyitják az elnök szeméről a fátylat amitől oly homályos az agya.







hétfő 08:17

tihi

1557 hozzászólás 2017. július 17.hétfő 08:17

A nyílt levél és tartalma helyénvaló. Sajnos,épp Iohannistól nem lehet elvárni,hogy tartalmával sem szellemileg sem gyakorlatilag egyetért!! Soha nem lesz moderátor a román-magyar viszony megoldásában.Még a románokat is megosztja,hogy uralkodni tudjon !! Remélem,többé nem lesz GYŐZELMES SZÉKELYFÖLDÖN ! Remélem sikerül megoldást kapni arra,hogy egy kis leckét is kapjon Székelyföldön a románok bakszásza.Nem árt sem emlékeztetni,sem számonkérni sem megköszönni eddigi hozza állását a magyar kisebbség elvárásaihoz,jogos ígényeihez ! Ne várjunk semmilyen áttörést sem pozitív hozadékot a székelyföldi túrájától.Iohannis érdekturizmust végez,saját imédzsét szeretné emelni e vidéken is nagy valószínűséggel választási érdekekből,így akár választási kampány szerves részeként is könyvelhetjük a székelyföldi sétát ! Jobb lett volna Bukarestben maradnia,és akikkel érdemben tárgyalni szeretne,azokat meghívhta volna a Cotroceni palotába.Így legalább a románok pénzét nem pocsékolta volna,hisz amúgy sincs sok belőle !!!







hétfő 10:40

naiva

33 hozzászólás 2017. július 17.hétfő 10:40

Eleve előitélettel, rosszhiszeműséggel, gyanakvással és ellenséges viszonyulással kell kezelni az elnököt.

Így magába száll és a magyarság számára kedvezmények sorát fogja kicsikarni a románokból







hétfő 10:49

Ferencz

13414 hozzászólás 2017. július 17.hétfő 10:49

Előítélettel akkor kezeltük őt, amikor rá szavaztunk! Tett róla, hogy többé ne tegyük. Tehát a mostani viszonyulás utóítélet, amely viszont egy gyalázatos troll részére simán kiforgatható! Akár az a bizonyos köpönyeg...