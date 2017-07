Ezt megelőzően a Sepsi OSK az utóbbi 12 tétmérkőzésén mindössze egy vereséget szenvedett az Aradi UTA együttestől, és emellett nyolc győzelem és három döntetlen volt a mérlege. A vasárnap este zuhogó esőben játszó piros-fehéreket 150 fős Székely Légió biztatta Giurgiuban, az első percek kivételével végig a magyar rigmusoktól volt hangos a stadion. A csütörtökön Európa-liga selejtező mérkőzésen pályára lépő és 3–1-re győző, egyszeres bajnok Astra az első félidőben főleg Ioniţă és a 2005-ben a Liverpool színeiben Bajnokok Ligáját nyerő, francia Le Tallec révén veszélyeztetett, viszont Niczuly többször is bravúrosan védett, megmentve csapatát a góltól. Az első fél órában inkább a védekezésre koncentráló és kissé megilletődötten játszó Sepsi OSK mindössze a 30. percben rúgott kapura, Issa Thiaw mintegy 20 méterről próbálkozott. Állta a sarat a háromszéki csapat, hiába támadtak folyamatosan a hazaiak, gól nélküli félidőt követően vonulhattak az öltözőbe.

Szünet után továbbra is az Edward Iordănescu által irányított együttes akarata érvényesült, majd az 50. percben Marquinhos bal oldalról ívelt be a középen érkező Moise és Ioniţă elé, viszont egyikük sem érte el a beadást, a labda pedig a tehetetlen Niczuly mellett a hálóba gurult (1–0). A folytatásban bátrabban játszottak a szentgyörgyiek, akik a szenegáli Thiaw révén először a 65., majd a 72. percben is próbálkoztak, viszont a labda mindkétszer elkerülte a kaput. A mérkőzés utolsó perceiben az egyenlítésért hajtott a Valentin Suciu edzette csapat, de nem tudott igazán veszélyes helyzetet kidolgozni, így maradt az 1–0. A Sepsi OSK a 2. fordulóban az újonc Bukaresti Juventus csapatát fogadja július 21-én, pénteken 18.30-tól a brassói Tineretului Stadionban.

I. ligás labdarúgó-bajnokság, 1. forduló: Astra Giurgiu–Sepsi OSK 1–0.

Giurgiu, Marin Anastaso­vici Stadion, mintegy 500 néző. Vezette: Adrian Viorel Cojocaru (Galac). Astra: Iliev–Stan, Polczak, Bejan, Belu–Mrzljak–Moise (Dandea, 76.), Marquinhos, Ioniţă (Nicoară 80.), Balaure (Gheorghe 61.)–Le Tallec. Edző: Edward Iordănescu. Sepsi OSK: Niczuly–Burlacu, Oroş, Ursu, Dumbravă–Pilibaitis (Herea 67.), Ghinga–Astafei (Huiban 46.), Thiaw, Petre (Iovu 85.)–Hadnagy. Edző: Valentin Suciu. Gólszerző: Marquinhos (50.). Sárga lap: Moise (27.), Nicoară (83.), illetve Hadnagy (37.), Ghinga (66.), Herea (90+6.).

További eredmények: Craiova–Jászvásári Poli 2–0 (gólszerzők: Băluță 42., Gustavo 50.), Concordia Chiajna–Temesvári Poli 0–1 (gsz.: Bîrnoi 50.), Bukaresti Juventus–Bukaresti Dinamo 0–3 (gsz.: Rivaldinho 32., Nascimento 66., Nedelcearu 90.). A FCSB–FC Voluntari mérkőzés lapzárta után ért véget, illetve az FC Viitorul–Medgyesi Gázmetán mérkőzést ma 18.30-tól, az FC Botoşani–Kolozsvári CFR találkozót ma 21 órától játsszák.

A 2. forduló mérkőzései: * pénteken: Sepsi OSK–Bukaresti Juventus (18.30 óra), Temesvári Poli–FCSB (21 óra) * szombaton: Craiova–Concordia Chiajna (18.30 óra), Kolozsvári CFR–FC Viitorul (21 óra) * vasárnap: FC Voluntari–Astra Giurgiu (18.30 óra), Bukaresti Dinamo–FC Botoşani (21 óra) * hétfőn: Jászvásári Poli–Medgyesi Gázmetán (21 óra). A mérkőzéseket a DigiSport, a Dolce Sport és a Look élőben közvetíti.