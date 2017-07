A céhes városi csapat még felkészülési időszaka elején jár, így az előző II. ligás bajnokság 9. helyén záró, jobb játékerőt képviselő szatmárnémetiek már az első félidőben négy gólt lőttek, ebből kettőt tizenegyesből. A szünet után sem lassítottak a vendégek, akik nem kímélték a többnyire próbajátékosokat tesztelő kék-fehéreket, és a második játékrészben még öt gólt rúgtak.

„Nem vártunk túl sokat ettől az edzőmérkőzéstől, ugyanis alig pár napja kezdtük meg a felkészülést, és elsődleges célunk az volt, hogy éles helyzetben kipróbáljuk a próbajátékra érkezőket, felmérjük, hogy kikre számíthatunk a továbbiakban. Fizikailag még nem tartunk ott, ahol kéne, több egyéni hibából kaptuk a gólokat. Ugyanakkor láttam pozitívumokat is, volt elszántság a fiúkban, de sajnos, a helyzeteinket nem tudtuk kihasználni. Ne feledjük, az Olimpia már a felkészülési időszak vége felé tart, ráadásul magasabb szintet képvisel” – mondta Gazda József vezetőedző.

Felkészülési mérkőzés: Kézdivásárhelyi SE–Szatmárnémeti Olimpia 0–9.

Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion, mintegy 300 néző. Vezette: Cristian Moldoveanu. KSE: Bunduc–Oláh, Istrate, Tankó, Gajdó T., Boriceanu, Ştefănescu, Szabó, Albu, Babei, Gáll. Játszott még: Gondos, Vulcan, Gajdó G., Bucur, Neagoie, Kurtuly, Rancz, Erős, Augeru, Păun. Edző: Gazda József. Szatmár: Dascălu–Achim, Munteanu S., Hlinca, Bratu, Ciocan, Tasic, Bura, Demba, Popa, Mbian. Játszott még: Preda, Munteanu A. Duruş, Mureşan, Vincze, Rus, Csatlos, Nemeş, Vilandi, Mihalache, Cubas. Edző: Selymes Tibor. Gólszerzők: Demba (10., 17., 64.), Pop (19. – tizenegyesből), Bura (37. – tizenegyesből), Bratu (50.), Vilandi (72.), Mbian (75.), Rus (81. – tizenegyesből).

A KSE a héten intenzívebb edzéssorozattal folytatja a felkészülést, több mérkőzés időpontját is leszögezték, július 19-én Prázsmár együttesével játszanak idegenben, július 22-én Szászhermány ellen lépnek pályára szintén kiszálláson, majd augusztus 2-án és 9-én két alkalommal is fogadják az FK Csíkszereda csapatát. A kék-fehér mezesek július 24–30. között a kézdivásárhelyi sportkomplexumban edzőtáboroznak, a vezetőedző szerint addig kialakul a keret, és fény derül arra, kivel fognak nekivágni a harmadosztályos bajnokságnak. (miska)