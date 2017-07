A Székely Vágta szombati előfutamaiból nyolc település lovasa (Réty – Hunyadi János Mátyás/Csinos, Kézdivásárhely – Berde Loránd/Anci, Csíkdelne – Kovács Attila/Ankét, Mikóújfalu – Tóth Barna/My Mission, Gyergyószentmiklós – László Pál/Darius, Előpatak – Bartha Ferenc/Pasadena, Gyergyóditró – Gaitan Sándor/Shila, Nyujtód – Ugron Attila/Csillag) jutott tovább a későbbi középfutamba. Itt is érdekes versenynek voltunk szemtanúi, sőt, a második „elődöntőn” szoros véghajrá után derült fény a győztesre és a továbbjutókra. A középfutamokból Nyujtód, Kézdivásárhely, Előpatak és Mikóújfalu galoppolt tovább a háromszékivé avanzsált döntőbe.

A vasárnapi finálé rosszul indult a nyujtódi és a kézdivásárhelyi lovasnak, így a mikóújfalusi Tóth Barna haladt az élen az előpataki Bartha Ferenccel a nyomában. Aztán fordult a sorrend, Mikóújfalu és Kézdivásárhely lovasa versenyzett egymással, s ha kevéssel is, de Berde Loránd Anci lova haladt át elsőnek a célvonalon. Második helyen végzett Tóth Barna Mikóújfalu számára, harmadik lett a nyujtódi Ugron Attila. A negyedik előpataki Bartha Ferenc sem marad le a Nemzeti Vágtáról, mivel a budapesti verseny szervezői őt is meghívták a Hősök terére. Kézdivásárhely, Nyujtód, Mikóújfalu, Sepsiszentgyörgy és Előpatak lovasa indulhat tehát szeptemberben a magyar galoppversenyen.

A Góbé futamon is láthattunk izgalmas küzdelmet, amelynek elődöntőiben heten mérkőztek meg a fináléba jutásért. Az első futamból Gyergyószentmiklós és Csíkkozmás, míg a másodikból Szotyor lovasa jutott a vasárnapi döntőbe. A Góbé futam végső sikeréért járó elismerés és serleg ezúttal is Hargita megyében maradt, hiszen a csíkkozmási Bálint András Szellő hátán rajt-cél győzelmet aratott.

Tizenöt fogat részvételével rendezték meg szombaton a Székely Vágta fogathajtó viadalát, amelyen egyes, kettes és négyes fogatokkal indultak a versenyzők. Az eredmény: * egyes fogat: 1. György Adolf, 2. András Zoltán * póni fogat: 1. Szász Csongor, 2. Bokor Hunor * kettes fogat: 1. Bodó Zoltán, 2. Dobandi István, 3. Orosz László * négyes fogat: 1. Bodó Zoltán, 2. Váncsa Jenő. (t)