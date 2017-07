A kilences géposztályban versenyző Szabó Csongor és kolozsvári navigátora, Rareş Fetean (Suzuki Swift Sport) a negyedik helyen zárta a 25. Hargita Gyöngye Ralit, amely a román bajnokság ötödik futama volt. A szomszédos megyei viadal – amelyre rekordszámú, azaz 67 egység nevezett be – nagyon izgalmas véghajrával fejeződött be, s az összetettben a Bogdan Marişca/Carmen Poenaur (Ford Fiesta R5) kettős végzett az élen.

Technikai gondokkal indult a jubileumi Hargita Gyöngye Rali, hiszen kommunikációs problémák miatt törölték a verseny első gyorsaságiját, amely az idei román ralibajnokság leghosszabb szakasza lett volna, és így a népes mezőnynek a tizenkét szakasz helyett csak tizenegyet kellett teljesítenie. Szabóék a 9-es osztályban egy negyedik hellyel indítottak a székelyudvarhelyi bajnokin, majd a folytatásban egy második, két harmadik, öt negyedik és két ötödik pozíciót értek el. Versenyzőinknek ez összességé­ben a negyedik helyre volt elég, a kategória győztese pedig a Robert Necula/Adrian Temeş (Suzuki Swift Sport) duó lett.

– Technikailag gondmentes versenyünk volt, hiszen minden jó sikerült, és jól is autóztunk. A rali második napján, azaz szombaton többször rosszul választottam gumit, és ez rányomta bélyegét teljesítményünkre. Az utolsó három gyorsaságira slick gumikat raktunk fel a Suzukira, mivel kockáztatnunk kellett a dobogóért. A 10. és a 11. gyorson kiválóan mentünk, és egy második helyet is összehoztunk. Az utolsón viszont a cél előtt három kilométerrel gyorsan hajtottam be egy lassú kanyarba, ami miatt leugrattunk az útról. Ezzel sok időt veszítettünk, és elúszott a második hely a 9-es osztályban – összegezte a történteket Szabó Csongor. – Csalódott vagyok, rizikóztunk, és ez a hiba benne volt. A géposztály korábbi éllovasa, Norbert Maior feladta a hargitai futamot, amivel a pontversenyben visszacsúszott a negyedik helyre (74 pont). Én harmadik vagyok 81 ponttal, Bogdan Vrabie második 82 ponttal és Radu Necula 84 ponttal az első. Roppant kiélezett lesz a bajnoki címért folytatott harc, hiszen többen is pályázunk rá, és a folytatásban senkinek sem lesz könnyű dolga – tette hozzá a sepsiszentgyörgyi pilóta.

Az eredmény, 9-es osztály: 1. Radu Necula/Adrian Temeş (Suzuki Swift Sport) 57:20.8 perc, 2. Bogdan Vrabie/Csegzy Levente (Suzuki Swift Sport) 57:57.6 perc (36.8 mp hátrány), 3. Hihnea Mureşan/Andrei Hicea (Dacia Sandero) 58:10 perc (49.2 mp hátrány), 4. Szabó Csongor/Rareş Fetean (Suzuki Swift Sport) 58:10.4 perc (49.6 mp hátrány). A bajnokság szep­tember 8–10-én a Jászvásár Ralival folytatódik.