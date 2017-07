Röviden

SZÜNETEL A GOMBAVIZSGÁLAT. A László Kálmán Gombászegyesület az érdekeltek tudomására hozza, hogy július 20-ig szünetel a sepsiszentgyörgyi piaci gombavizsgálat.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált. Játékfüggőségben szenvedőknek külön csoport alakult, várják a gyógyulni vágyókat (fiatalokat is). Érdeklődni, jelentkezni a 0757 489 778-as vagy a 0267 351 716-os telefonon lehet.

VÖRÖSKERESZT. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden kedden 9–12 óráig a székházban (Sepsiszentgyörgy, Kós Károly utca 7. szám) vérnyomás-, vércukorszint- és koleszterinszint-mérést végez.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és csütörtökön 19 órától Ágó-gym – alakformáló mozgás hölgyeknek. Telefon: 0722 233 774. Honlap: www.dancestudio.shp.hu.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 18 órától aerobiktánc kisiskolásoknak, 19 órától stepaerobik. Telefon: 0722 243 234.

ASZTALITENISZKLUB. A sepsiszentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

MOZI. A sepsiszentgyörgyi 9D moziban hosszú filmek megtekintésére kibérelhető a terem legtöbb 12 személy számára. Vetítési időpontok: keddtől péntekig 14, 16.30, 19, 21.30 órától, szombat-vasárnap 11.30, 14, 16.30. 19, 21.30 órától, hétfőn zárva.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) mai programja: 16-tól Hattyúdal (lengyel életrajzi, történelmi filmdráma, 98 perc, 2016); 16.15-től Pókember – Hazatérés (amerikai sci-fi-akciófilm, 134 perc, 2017); 18-tól A majmok bolygója: Háború (amerikai akciódráma, 144 perc, 2017); 18.45-től Testről és lélekről (magyar játékfilm, 116 perc, 2017); 20.45-től Aloys (német dráma, 151 perc, 2016); 21.től A szerencse háza (amerikai vígjáték, 88 perc, 2017). Ø A Művész moziban a készpénzfizetés mellett lehetőség van a bankkártyás fizetésre is.

Zene

* A Tusványosi koncertek programja a Nagyszínpadon: ma 20 órától Hooligans, 22 órától Magashegyi Underground; szerdán 20 órától Balkan Fanatik.

* A sepsiszentgyörgyi Tein teázóban esténként 9-től a dzsessztáborban levő diákok és tanárok, illetve helyi zenészek koncerteznek.

Hitvilág

Zarándoklat Medjugorjéba. Augusztus 21–27. között zarándoklatot szerveznek Medjugorjéba kézdivásárhelyi indulással. Lelkivezető: Kopácsi Ferenc kézdialmási plébános. Jelentkezni augusztus 10-ig lehet a 0742 285 803-as telefonszámon.

Kiállítás

* A sepsiszentgyörgyi Lábas Házban Fazakas Ildikó, Lakatos Gabriella és Siklódy Ferenc képzőművész tárlata július 28-ig a következő program szerint tart nyitva: keddtől péntekig 10–17 óráig, szombaton és vasárnap 10–14 óráig.

* A kökösi kultúrotthonban a Szent Korona képekben című vándorkiállítás július 29-ig hétköznap 10–16 óráig látogatható.

* Az Árkosi Kulturális Központban (Sepsiszentgyörgy, Bástya-ház, Olt utca 6. szám) augusztus 15-ig tekinthető meg a kortárs román nagymesterek festményeinek kiállítása.

Képernyő

RTV1. Ma 15 óra: Rafi Lajos, a négy évvel ezelőtt tragikus körülmények között elhunyt gyergyószárhegyi cigány költő harmadik kötetét posztumusz jelentették meg ez év tavaszán hajdani barátai, pártfogói a kolozsvári Polis Kiadónál. A Halottként él az Isten című gyűjtemény Rafi már ismert művei mellett eddig még meg nem jelent alkotásokat is tartalmaz. A kiadvány gondozói, Rafi Lajos egykori barátja, Ferenczi Attila, aki a kötetet szerkesztette, valamint a könyv illusztrátorai, Ferencz Zoltán és Siklódy Ferenc grafikus idézik fel „Laji” emlékét. * A Deák házaspár kiállítása – Deák M. Ria textíliáiból és Deák Barna grafikáiból, festményeiből, installációiból nyílt életmű-kiállítás március 24-én a sepsiszentgyörgyi EMŰK-ben. Két alkotó hosszú évtizedek alatt készült munkái kerültek így egymás mellé. Az együtt élő, alkotó, egymásra folyamatosan ható képzőművész páros közös kiállításáról számolunk be. * Gyűjtemények Háza – Beke Ernő, a kézdivásárhelyi Gyűjtemények Háza vezetője ezúttal egy tányérsapka-kiállítást mutat be a nézőknek.

Városkommunikációs pályázat

Városom reformációja címmel nagyszabású, országos és határon túli városkommunikációs pályázatot hirdet a Reformáció Emlék­bizottság, melyben változatos közösségi események kreatív kon­cepcióit várják. A nyertes pályamunkát megvalósítják. A pályázat célja mozgósítani a reformációhoz kötődő, városi rangú településeket egész Magyarországon és a Kárpát-medencében. Az adott város közösségeinek egy kreatív koncepciót kell kidolgozniuk, felhasználva a város helyszíneinek egyedi tereit, elemeit, lehetőleg minél több helybélit bevonva a produkcióba. Az alkotás lehet bármilyen zenei előadás, koncert, színházi jelenet, tánc vagy játék, illetve flashmob, a lényeg, hogy szorosan kapcsolódjon a reformáció szellemiségéhez, üzenetéhez. A pályázatra a helyi önkormányzatokon kívül bármilyen művészeti együttes, protestáns gyülekezet, civil szervezet és oktatási intézmény nevezhet. A nyertes koncepciók a megvalósításhoz pénzbeli támogatásban részesülnek, valamint a megvalósult eseményről teljes dokumentációt és egy másfél perces videót kapnak. Az első 150 ezer forintot, a második 100 ezer forintot és ajándékcsomagot, a harmadik helyezett pedig 50 ezer forintot és ajándékcsomagot nyer. A győztes közösség ünnepélyes díjátadó keretében veheti át nyereményét a városában. A koncepciókat augusztus 11-ig lehet beküldeni a palya­zat@reformacio2017.hu e-mail-címre. A részletes pályázati kiírás a reformacio2017.hu/varosom-reformacioja honlapon olvasható.

Heti sürgősség

A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban július 10–17. között 747 esetet láttak el, 212 alkalommal a beutalás mellett döntöttek. A panaszok természete a jelzett időszakban: 42 szív- és érrendszeri, 57 ideggyógyászati, 72 sebészeti, 242 belgyógyászati, 131 gyerekgyógyászati, 55 nőgyógyászati, 57 pszichiátriai, 91 ortopédiai sürgősség. 12 lány és 9 fiú jött a világra. Közúti balesetben szerzett sérülésekkel három személyt, erőszakos cselekmények nyomán szerzett sérülésekkel négy személyt, ittas állapot miatt 16 személyt láttak el. 25-en kullancscsípéssel keresték fel a sürgősségi osztályt.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Bánki Donát utcai Catena (telefon: 0367 804 709, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (telefon: 0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 11-es országúton Kökös, Uzon, Nyujtód, Lemhény, Bereck; a 12-es országúton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu, Szotyor, Sepsibükszád; Sepsiszentgyörgy, Kovászna és Cófalva közelében mérik a gépjárművek sebességét.