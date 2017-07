A Tudor Costescu által irányított válogatott az első mérkőzésen Grúzia ellen lépett pályára az Antonio Alexe Sportcsarnokban, és izgalmas mérkőzésen győzött 63–51 arányban. A 196 centiméter magas Kuti 35 percet játszott, ez idő alatt pedig 20 pontot szerzett, 8 lepattanót gyűjtött és 4 gólpasszt osztott ki. A második meccsen Románia újabb győzelmet aratott, ezúttal Málta ellen nyertek 84–65-re. A háromszéki kosárlabdázó ezúttal is kezdőként lépett pályára, ahol 24 percet játszott, 5 pontot dobott, továbbá 7 lepattanó és 3 gólpassz állt a neve mellett.

„A célom, hogy nyerjük meg a következő csoportmérkőzéseket, és lehetőleg elsőként jussunk tovább, mert így elkerülhetjük a nagyon erős horvát válogatottat. Szeretném minél többet segíteni a csapatot, és motiválni, biztatni a csapattársaimat, mert együtt vagyunk a legerősebbek. Komoly esélyünk van, hogy a negyeddöntőbe jussunk, szerintem Grúzia ellen volt a legnehezebb dolgunk, de Macedónia is erős csapattal érkezett az Európa-bajnokságra. Remélem, hogy határozottak és mentálisan erősek leszünk, mert ez a legfontosabb egy ilyen hosszú bajnokságon. Szeretnénk az első három hely egyikét megszerezni, hiszen erre készültünk a nyáron. Nagyon nehéz lesz, de pozitívan gondolkodunk és minden mérkőzést meg akarunk nyerni, nem számít, ki az ellenfél. Meg akarjuk mutatni, hogy a román kosárlabda évről évre fejlődik” – mondta a 20 éves, kilencszeres ifjúsági országos bajnok Kuti Nándor, aki az elmúlt idényben a felnőttek közt Román Kupa-győzelmet és bajnoki aranyérmet is ünnepelhetett a Kolozsvári U-BT csapatával.

Románia ma 18.30-tól Macedónia ellen harcol a csoportelsőségért, és egy esetleges győzelemmel bebiztosítja a továbbjutását. Az utolsó csoportmeccsen, szerdán 18.30-tól a válogatott ellenfele Albánia lesz. (miska)