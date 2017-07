Most már második mandátumát tölti, és bármily hihetetlen, a gazdák körében kezd megváltozni megítélése: lassan, de kézzelfogható eredményeket ér el a gazdatársadalom érdekében. Petre Daea kimozdította a holtpontról a mezőgazdaságot, az ágazat felépülni látszik eddigi tetszhalott állapotból.

Kezdjük a hivatalnokoknál. Megemelte a megyei igazgatóságok alkalmazottjainak a bérét. Nem tagadhatjuk, nagy szükség volt erre, hiszen az alacsony bérek miatt mindenki menekült a rendszerből, az agrárvégzettségű fiatalok kerülték az állami szektorban való munkavállalást. Igaz, a megemelt fizetések mellé a pontos, felelősségteljes munkavégzést is megköveteli Daea. Nem bízza másokra a feladatok végzésének ellenőrzését, veszi a fáradtságot, legyen szombat vagy vasárnap, meglepetésszerűen jelenik meg egyik-másik megyében, győződik meg személyesen a dolgok állásáról, a munka meneteléről.

Ugyanakkor sietteti a gazdák számára kedvező rendeletek, határozatok életbelépését. Nemrég jóváhagyták az Országos Méhészeti Programot, melyre hosszú ideje vártak a méhészek. Lehetővé tette, hogy a földalapú támogatások egy részének előlegét banki hitelként vegyék fel a termelők. A juhtenyésztők, a gyapjú eladásának a támogatására de minimis szubvenciót írt ki.

A sort még lehetne folytatni, a miniszter körvonalazódó terveiről is lehetne még beszélni. De további kérésékkel is fordulhatnának hozzá a gazdák. Például, lépjen közbe a medvegondok orvoslásában. Nem az agrártárca feladata rendezni az ügyet, de ha az elhíresült környezetvédelmi minisztérium képtelen (vagy nem akarja) kezelni, akkor Daea segítségét is lehet kérni.