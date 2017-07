A 4.2-s intézkedés a Támogatás a mezőgazdasági termékek feldolgozásánál és eladásánál címet viseli, és 100 millió euró az éves pályázható keretösszeg. Ezt ebben az évben kettéosztották: 40 millió euró a már meglevő, működő feldolgozók korszerűsítésére fordítható, 60 millió eurót az új feldolgozók létesítésére különítettek el.

Pályázhatnak a támogatásra az engedélyezett fizikai személyek, egyéni és családi vállalkozások, cégek, részvénytársaságok, mezőgazdasági szövetkezetek és társasok, valamint a termelői csoportok. A pályázatok kifizethető értéke legtöbb 1 millió és 2,5 millió euró között lehet a pályázó cég nagyságának függvényé­ben, valamint attól függően, hogy a pályázatban csupán a feldolgozást célzó beruházásokat, vagy a teljes élelmezési lánc (termelés, feldolgozás és értékesítés) megvalósítását szeretné a pályázó.

A pályázati támogatásból megvalósíthatóak az alábbiak: a termékbegyűjtés megszervezésére irányuló beruházások, a termékfeldolgozást szolgáló épületek megépítése, azok sajátos gépekkel való felszerelése, a feldolgozott termékek tárolására szolgáló épületek építése, címkéző és csomagológépek vásárlása, árukihordó hűtős és tartálykocsik vásárlása stb. Ugyanakkor a pályázatban elszámolhatók a feldolgozott termékek népszerűsítésének költségei is (saját honlap, márkalevédés) legtöbb 30 ezer euró értékben. A pályázat önrészes, a pályázó a beruházás teljes értékének a felét állja.

Az elkészített pályázatokat a Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség számítógépes rendszerébe kell feltölteni, az elbírálás pontozásos rendszer alapján történik. Július végéig a legkevesebb elérendő pontszám 45, ez augusztusban 30-ra, szeptemberben pedig 15 pontra esik vissza. A pályázni óhajtók az eligazító füzetet és a pályázat kötelező tartalmának bemutatását részletesebben tanulmányozhatják a www.afir.ro honlapon, a 4.2 intézkedés be­mutatásánál.

A másik most indult, 4.2a intézkedésnél – Támogatás a gyümölcsfeldolgozásban – összesen 12 millió euró a pályázható keretösszeg. Ennél is felosztották a pályázati pénzt: 4,8 millió euró a már meglevő, működő gyümölcsfeldolgozók korszerűsítésére fordítható, 7,2 millióból pedig új feldolgozók létesíthetők. A vidékfejlesztési szakemberek véleménye szerint az elmúlt két év tapasztalata alapján nem lesz nagy a versengés, az előző évek egyikében sem fogyott el a pályázati kiírás összege. Idén a kiírástól eltelt tíz nap alatt mindössze egyetlen pályázatot töltöttek fel az ügynökség számítógépes rendszerébe. Háromszékről több érdeklődő is felkereste a vidékfejlesztési irodát, de egyelőre csak információszerzésről van szó.

Az irodától kapott hír szerint a megyebeli fiatal mezőgazdászok nagyon aktívak, a fiatalok megtelepedésének támogatására (6.1-es intézkedés) péntek délig 69, 41 év alatti fiatal töltötte fel a pályázatát. A tavalyi kiírásnál ennél az intézkedésnél 44 fiatal pályázott. Köztudottan a támogatás mértéke 40 vagy 50 ezer euró, a gazdaság nagyságának (SO-értékének) függvényében. A pályázatok letevésének utolsó határideje július 31-e, és még mindig van pályázható összeg. A hegyvidéki fiataloknak elkülönített összetevőnél a kiírás szerinti 34 millió eurós keretből 25 millióra hét végéig 612 pályázatot tettek le, tehát még mindig a pályázni akaró fiatalok rendelkezésére áll 9 millió euró. A nem hegyvidékiek 136 millió euróra pályázhatnak, az eddig letett pályázatok értéke 192 millió euró, de mivel a számítógépes rendszer a kiírás értékének kétszeresére enged pályázatokat feltölteni, még itt is lehet próbálkozni. A vidékfejlesztési irodától kapott információink szerint a 6.1-es intézkedésnél az idén nem küldenek pályázatokat a környező megyékbe ellenőrzésre és elbírálásra. Habár hatalmas a munka volumene, megpróbálják az országos ügynökség által egyébként szűkösnek szabott határidőig elvégezni a pályázatok ellenőrzését.