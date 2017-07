KÉSIK A HATÁRÁTKELŐK VÉGLEGESÍTÉSE. Bár jócskán letelt a három hónapos megfigyelési időszak, még mindig nem hozták nyilvánosságra, hogy a februárban megnyitott tíz ideiglenes magyar–román határátkelőhely közül melyek maradnak állandó jellegűek. Öt hónappal ezelőtt azt mondták az illetékesek, hogy a két legforgalmasabbat véglegesítik. Az Országos Határrendészeti Felügyelőség közlése szerint június végéig közel 31 ezren fordultak meg a tíz alkalmi határátkelőhelyen, a gépjárműforgalom pedig ez idő alatt meghaladta a tízezret. A határ két oldalán lévő települések európai uniós támogatással építették meg vagy építették újjá a határkeresztező utakat, melyek többségét a trianoni határok meghúzása előtt napi rendszerességgel használtak az ott élők. Abban a reményben ruháztak be, hogy Románia is belép a schengeni övezetbe, ám a csatlakozás a 2012-es határidő után öt évvel is késik, ezeken az utakon tehát határőrizeti infrastruktúrát kellene kiépíteni, ami főleg a román államra róna terheket. (Maszol)

ERDOGAN ELLENI KAMPÁNY KOLOZSVÁRON. Megbírságolta egy török fesztivál szervezőit a kolozsvári önkormányzat, mert politikai üzeneteket tartalmazó újságot osztogattak a hétvégén szervezett rendezvényen. A polgármesteri hivatal külön felhívta a Fedezzék fel a török konyhát és kultúrát fesztivál szervezőinek figyelmét, hogy hagyják abba a politikai üzenetű publikáció terjesztését, és tartsák magukat a rendezvény multikulturális jellegéhez. Az önkormányzat azért bírságolta a fesztivál szervezőit, mert a Horia Demian sportcsarnok előtti téren megrendezett eseményen a Zaman-Románia újságot osztogatták, amelyben a török államelnököt, Recep Tayyip Erdogant kritizáló újságcikkek és Törökország jelenlegi politikai-társadalmi helyzetét elemző írások szerepeltek. Az újságban Fethullah Gülennel készített interjú is szerepelt, akit azzal vádolnak, hogy ő tervelte ki a tavaly július 15-ei törökországi államcsínyt. (Agerpres)

MÉREGDRÁGA SZÁLLÁSHELYEK. Óriási árfelhajtó erővel hat a kolozsvári Untold fesztivál a helyi ingatlanpiacra: a rendezvény négy napja alatt akár 3000 ezer eurót is elkérhetnek egy lakás bérléséért, de van, aki „beéri” ezer euróval. Közben már alig akad szálláshely – figyelmeztet az Airbnb.com szállásközvetítő portál. Az augusztus 3–6. között zajló fesztivál idejére már csak két szoba maradt oldalukon – írta piros betűkkel a Booking.com is. A helyzet nyertesei azok, akiknek még van szabad szobájuk, lakásuk, ők hirdetik most csillagászati áron a helyeiket, és nem valószínű, hogy hoppon maradnak. Egy négycsillagos Hajnal lakónegyedi szállodában például egy kétszemélyes szobáért az Untold idejére, három éjszakára csütörtökön 6163 lejért lehetett szállást foglalni, egy másik négycsillagos szálloda pedig a város szélén 3158 lejért kínált kétszemélyes szobát a három éjszakára. (Krónika)