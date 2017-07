Kelemen Hunor RMDSZ-elnök Csíkszeredából kivetítőn kapcsolódott be a sajtótájékoztatóba, és az újságírók jelenlétében töltötte ki – mintegy három perc alatt – az online aláírási ívet. Elmondta: az RMDSZ 250 ezer romániai aláírás összegyűjtését vállalta. „Meg kell győznünk az EU-t, hogy semmit nem akarunk elvenni másoktól, azt a kultúrát akarjuk megőrizni, amit az EU is értéknek tekint” – jelentette ki. Értékelése szerint az Európai Unió kettészakadt a kisebbségi kérdés értelmezésében: a nyugat-európai államok már a 20. század második felében rendezték a kisebbségek kérdését, és ezt az ott élő kisebbségek is elismerik, Kelet-Közép-Európában azonban az államok azt állítják, modellértékű megoldásokat alkalmaznak, a kisebbségek pedig rendre cáfolják ezt a megállapítást. Kelemen Hunor úgy véli: a polgári kezdeményezés arra kényszerítheti az EU-t, hogy a tagállamokra kötelező érvényű szabályozást vezessen be.

Porcsalmi Bálint elmondta: arra biztatják az erdélyi magyarokat, hogy online írják alá a polgári kezdeményezést. Úgy vélik ugyanis, hogy ez az aláírási mód jobban népszerűsíthető az internetes felületeken. Az aláírásra készített honlap arra is lehetőséget biztosít, hogy az aláírók meg­osszák az aláírásukat visszaigazoló képernyőfotót a közösségi hálón. Az ügyvezető elnök figyelmeztetett: az aláírásokat a román állam intézményei ellenőrzik, és kizárják azokat, akik mind papíron, mind pedig az interneten aláírtak. Azt is kérte, hogy a kettős állampolgársággal rendelkező erdélyi magyarok csak az egyik állampolgárságuk alapján támogassák a kezdeményezést. Kijelentette: a romániai kampány során a szabad anyanyelv- és szimbólumhasználatot, a regionális politika kisebbségi vonatkozásait és a televíziós közvetítések korlátozásainak megszüntetését helyezik a középpontba.

Az EU-nak akkor kell foglalkoznia a kezdeményezéssel, ha 2018. március 4-ig több mint egymillió aláírást sikerül összegyűjteni. Az aláírásgyűjtést a FUEN Kolozsváron tartott májusi kongresszusa keretében indították el. Az összegyűjtött aláírásokat – az állami hatóságok által elvégzett ellenőrzés után – benyújtják az Európai Bizottsághoz, amelynek három hónapja van a vizsgálatra, az Európai Parlamentben megtartott nyilvános meghallgatásra, valamint a válasz megfogalmazására. Porcsalmi Bálint szerint várhatóan 2018 októberében kell kezdődnie a jogalkotásnak.

Az RMDSZ Erdélyben már decemberben szeretné lezárni az aláírásgyűjtést, és arra kér mindenkit: civil szervezeteket, egyházakat, médiát, magánembereket pártállástól függetlenül, hogy áldozzanak 3 percet, és írják alá az európai kisebbségek jogait támogató kezdeményezést, népszerűsítsék az ügyet, kapcsolódjanak be a kampányba.

A Magyar Polgári Párt (MPP) sajtóirodája már közölte, hogy minden eszközzel támogatja az aláírásgyűjtést. Tegnap kiadott közleményük emlékeztet, hogy a Minority SafePack kisebbségvédelmi kezdeményezés célja az európai nemzeti kisebbségek, illetve a regionális és kisebbségi nyelvek védelmét és népszerűsítését célzó intézkedések és jogszabályok EU-szinten való elfogadása.