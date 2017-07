A tegnap felavatott uzoni munkaponton egyelőre egy szakképzett nővér kezdi meg tevékenységét, de ha sok lesz a munka, egy év múlva egy ápolót is alkalmaznak – jelentette be Tóth Anna református lelkész, az alapítvány sepsiszentgyörgyi fiókszervezetének igazgatója. A szolgálat uzoni terjeszkedését Ráduly István polgármester üdvözölte, aki azt is elmondta: már 2006-ban javasolta, hogy az idősek és betegek gondozását támogassa az önkormányzat, akkor azonban „más prioritások voltak”; pár évvel később az anyagiak hiánya miatt nem tudták vállalni az együttműködést, most viszont van lehetőség arra, hogy hozzájáruljanak a fenntartási költségekhez.

A szükség is egyre nagyobb, hiszen egyre több idős vagy beteg ember szorul rá, mert egyedül él, vagy hozzátartozói nem tudják kellőképpen ellátni – méltatta a Diakónia tevékenységét Ráduly István polgármester. Áldást az emberbaráti munkára Ungvári Barna helybeli református lelkész mondott, a gyógyulásban való hit és az elérhető segítség szerepét hangsúlyozva. A megyei tanács képviseletében Vass Mária, a szociális gondozási és gyermekjogvédelmi igazgatóság vezetője köszöntötte a szolgálatot; közölte, hogy a megyeháza 2007 óta támogatja ezt a tevékenységet, amelyet Háromszéken jelenleg négy alapítvány és egyesület lát el. Idén a tavalyi összeg közel kétszeresét, 500 ezer lejt utaltak ki erre a célra, amelyből 1700 rászoruló személy gondozására futja.

A Diakónia alapítványról, felépítéséről, illetve az idősek és betegek gondozásáról Tóth Anna beszélt a közel 50 fős hallgatóságnak. A 2000-ben létrehozott szervezet sepsiszentgyörgyi fiókja 2002-ben – 15 éve – alakult meg, és igen pozitív fogadtatásra talált a helyi hatóságok részéről; ennek is köszönhető, hogy már 14 községben és 3 városban, össze­sen 52 településen van jelen, és bővíteni is tudja tevékenységét, hiszen Uzon a 18. önkormányzat, amely partnerséget vállal a szolgálattal. Részletesen ismertette, hogy miből áll az otthoni ápolás és gondozás, és a 32 munkatársuk által elvégzett feladatok mellett az alapítvány más tevékenységeit – többek között a szociális mosodát, a segédeszköz-kölcsönzést, az aktív nyugdíjasoknak szánt klubot, a gyászolók támogatócsoportját és a fiatalok önkéntes programját – is felsorolta; jövőbeli terveik közül egy 14 férőhelyes hospice-otthon létrehozását emelte ki, amelyre azért van szükség, mert a gyógyíthatatlan betegeket nem szívesen fogadják az öregotthonok. Bemutatta a szolgálat újonnan alkalmazott, de már többéves tapasztalattal rendelkező uzoni munkatársát – a szentivánlaborfalvi Karácsony Erika egészségügyi asszisztenst –, és hangsúlyozta, hogy a szolgálat mindenki számára nyitott, vallási vagy más hovatartozástól függetlenül.

A költségekből igen kevés hárul a gondozottra: heti egyszeri ellátásért nyugdíjának egy százalékát, háromszori látogatásért három, heti ötért öt százalékot kell befizetnie, a legnagyobb részt – a havi 6000 lejes összköltség felét, 3000 lejt – az önkormányzat fizeti, a többi a megyei tanácstól és a kormánytól jön. A gondozást igénylő személyekkel szerződést kötnek, az elvégzett feladatokat pontosan követik.