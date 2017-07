Bálint továbbra is kifogásolja, hogy május 24-én benyújtott tervezetüket „mostohán” kezelték, és mindmáig nem tűzték a tanácsülések napirendjére. Múlt héten tárgyalt Sztakics Éva alpolgármesterrel és több irodavezetővel, kiderült: csak minimális változtatásba hajlandóak belemenni. Ők azonban fenntartják javaslatukat, amely 13 pontban 9 utcára vonatkozóan módosítaná az adóövezeti besorolást, úgy értékelik, sok mutatót nem vettek figyelembe a kialakításkor, így az olyan helyen élőknek is többet kell fizetniük, ahol ezt a körülmények nem indokolják.

Fontos lenne, ha az érintettek is megfogalmaznák javaslataikat – ezt megtehetik a hivatal honlapján vagy a városházának címzett levélben –, akkor nagyobb súlyt kaphatna a tanácsi vitán a néppárti javaslat. Még nyomósabb lenne, ha közmeghallgatást kezdeményeznének, ezt jogi személyiséggel bíró lakótársulások, cégek tehetik meg. Erre annál is inkább szükség volna, mert az év második felében állapítják meg a jövő évi adók mértékét, és arra kialakulhatna egy észszerűbb körzetesítés – hangsúlyozta Bálint. Meglátása szerint jó lenne új szempontokat is figyelembe venni, például a városi közszállítás megállóinak távolságát, illetve hasznosabb volna az ipari létesítmények közelségét ne tíz, de száz méterekben mérni, hisz hatásuk nemcsak a közvetlen szomszédságban érzékelhető.

A lakossági véleményezésre bocsátott határozat letölthető a városháza honlapjának román oldaláról.