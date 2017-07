Kiállítás

Az Erdélyi Művészeti Központ és a MANK Nonprofit Kft. szervezésében július 20-án, csütörtökön 17 órától megnyitják az Antal Imre a Németh–Kriza gyűjtemény tükrében című kiállítást Sepsiszentgyörgyön az EMŰK földszinti kiállítótermében. Köszöntőt mond: Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Sógor Csaba EU-parlamenti képviselő, Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója, Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke. A kiállítás kurátora: Szepes Hédi művészettörténész. Közreműködik Fintu Dezső (furulya) és Csillag Gergely György (ének). A megnyitón báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Karola édes és sós süteményeit kínálják. A kiállítás megtekinthető augusztus 6-áig keddtől péntekig 10–17, szombaton és vasárnap 10–14 óráig.



Zene

* A Tusványosi koncertek programja a Nagyszínpadon: ma 20 órától Balkan Fanatik, 22 órától Szabó Balázs Bandája; csütörtökön 20 órától Nagy Feró és a Beatrice, 22 órától Anna and the Barbies.

* Július 19–23. között zajlik a csernátoni Haszmann Pál Múzeum és a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár olvasó- és kézműves-jutalomtábora. A tábort koncert is színesíti, ezúttal az énekelt vers műfajában alkotó Fűszál együttes lép fel a csernátoni múzeumkertben július 21-én, pénteken 18 órától. Az együttes 17 éve alakult egyetemista hobbizenekarként Kolozsváron. Tagjai: Fejős Gabriella (hegedű, ének), Lakatos Sándor (gitár, ének), Kisgyörgy Tamás (perkúció, ritmushangszerek), Bíró Attila (basszusgitár), Nagy Endre (gitár, ének). Repertoárjukban a klasszikus magyar líra nagyjai mellett a modern, valamint a kortárs magyar és erdélyi líra ölt zenei köntöst. A rendezvényre a belépés ingyenes.

* A 11. Jazz- és improvizációs zenei tábor részeként Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum kertjében július 20-án, csütörtökön 20 órától fellépnek a táborban oktató tanárok: Kovács Linda és Munkácsy Eszter (ének), Márkus Tibor (zongora), Juhász Gábor (gitár), Tóth Viktor (szaxofon), Oláh Zoltán (nagybőgő) és Jeszenszky György (dob). Július 21-én, pénteken 19 órától a Székely Nemzeti Múzeum kertjében a tábor zárókoncertjére kerül sor a diákok részvételével. A koncertekre a belépő 10 lej.

* A sepsiszentgyörgyi Tein Teázóban ma 21, csütörtökön 22 órától a dzsessztáborban levő diákok és tanárok, illetve helyi zenészek koncerteznek.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) mai programja: 16-tól és 16.15-től Gru 3. (amerikai animációs kalandfilm, 96 perc, 2017.); 18-tól Testről és lélekről (magyar játékfilm, 116 perc, 2017); 18.15-től A majmok bolygója: Lázadás (amerikai akciódráma, 144 perc, 2017); 20.15-től Pókember – Hazatérés (amerikai sci-fi-akciófilm, 134 perc, 2017); 21-től Dunkirk (amerikai–angol–francia történelmi dráma, 107 perc, 2017). * A Művész moziban érvényes az országos Orange-szerda-program: ma a vásárlók egy jegy áráért kettőt kapnak. Az Orange-filmjegyet igényelhetik telefonon is, részletek a www.orange.ro/film honlapon.



Rádió

A Mária Rádió sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adása: 9-től imaszándékok fogadása, 9.15-től dicsőséges rózsafüzér, 10-től A szeretet megtisztít és megvált – tematikus nap. Honlap: maria­radio.ro.



Hitvilág

FIÚCSAPATTÁBOR ASSISIBEN. Az erdélyi ferences testvérek idén is szerveznek fiúcsapattábort Assisiben augusztus 24–31. között, amelybe 17 és 35 év közötti fiatalokat várnak. A jelentkezés feltétele, hogy minden pályázó írjon egyoldalas (A4-es lap) összefoglalót egy ferences helyszínről, belefoglalva, hogy mi az, amiért fontos számára. Az írásnak tartalmaznia kell néhány mondatot arra vonatkozóan is, hogy a pályázó miért szeretne részt venni a fiúcsapattáborban, és mit vár attól. A helyek száma korlátozott, ezért azokat a kérelmeket, amelyek határidőn belül érkeznek ugyan, de meghaladják a helyek számát, a szervezők nem tudják figyelembe venni. Akiknek a jelentkezését elfogadták, augusztus 14-én telefonon értesítik. Az írásokat az frtibi@gmail.com e-mail-címre kell elküldeni. Bővebb információkat Pantea Tibor ferences atyától kaphatnak a 0746 774 701-es telefonszámon.



Kopjafaavatás Kisborosnyón

Az Erdélyi Vitézi Rend július 20-án, csütörtökön 16 órától Kisborosnyón a történelmi emlékparkban kopjafaavató ünnepséget rendez néhai vitéz Szőts Dániel emlékére.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Bánki Donát utcai Catena (telefon: 0367 804 709, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (telefon: 0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 13E országúton Sepsiszentgyörgy, Réty, Barátos, Kovászna; a 11-es országúton Szentivánlaborfalva, Uzon, Maksa, Csernáton, Nyujtód; a 12-es országúton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu, Szotyor, Sepsibükszád; Sepsiszentgyörgy és Illyefalva közelében mérik a járművek sebességét.



Röviden

JOGI SZOLGÁLAT. Szerkesztőségünkben ma 13–15 óráig Balogh Klára jogtanácsos fogadja a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

CSEREBEREKLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Hobbi Cserebereklubjába ma 16 órától várnak minden szenvedélyes gyűjtőt.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszent­györgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társaságitánc-tanfolyam kezdőknek. Telefon: 0722 233 774. Honlap: www.dancestudio.shp.hu.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától nyugdíjastorna, 19 órától kondiaerobik felnőtteknek. Telefon: 0722 243 234.

ASZTALITENISZKLUB. A sepsiszentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyerekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.