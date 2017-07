A Hajós Alfréd Uszodában mintegy hétezer néző előtt szállt vízbe a két csapat. Ausztrál góllal indult a meccs, a csapatkapitány Varga Dénes kapufán landoló lövéssel válaszolt, majd további kimaradt magyar lehetőségek után, szűk két perccel az első szünet előtt Vámos Márton távoli góllal egyenlített (1–1). A második nyolc perc Varga eredményes megúszásával indul, majd ugyanő egy keresztléces góllal vétette észre magát újfent (3–1). A hazai előnyhöz kellett az is, hogy Nagy Viktor többször remekül védett. Hosnyánszky Norbert pattintott lövésére sem volt ellenszere az ellenfélnek, majd Aaron Younger szépített, de még a nagyszünet előtt jött a válasz Varga részéről (5–2).

A fordulás után a csapatkapitány negyedszer is eredményes volt, ekkor büntetőből vette be a kaput. Nagy továbbra is nagyszerűen védett, és mivel emberelőnyben Török Béla is betalált, 7–2-re elhúzott a magyar csapat. A befejező játékrészt Hárai Balázs gólja nyitotta, majd Mezei Tamás is betalált. A gólok sorát Manhercz Krisztián folytatta, az ausztrálok játéka szétesett, ezt Vámos használta ki távolról (11–3). Török nagyszerű összjáték után növelte kilencre a különbséget, majd a duplázó Manhercz beállította a végeredményt.

További eredmények:

* szinkronúszás, vegyes páros, technikai: 1. Olaszország (Manila Flamini, Giorgio Minisini) 90,2979 pont, 2. Oroszország (Mihaela Kalancsa, Alakszandr Malcev) 90,2639, 3. Egyesült Államok (Kanako Kitao Spend­love, Bill May) 87,6682

* női szinkronműugrás: Si Ting-mao, Csang Ja-ni (kínai) 333,30 pont, 2. Melissa Citrini Beaulieu, Jennifer Abel (kanadai) 323,43, 3. Krisztina Ilinyih, Nagyezsda Bazsina (orosz) 312,60

* férfi szinkrontoronyugrás: 1. Csen Aj-szen, Jang Hao (Kína) 498,48 pont, 2. Alekszandr Bondar, Viktor Minibajev (Oroszország) 458,85, 3. Patrick Hausding, Sascha Klein (Németország) 440,82

* nyílt vízi úszás, férfi 10 km: 1. Ferry Weertman (Hollandia) 1:51:58.50 óra, 2. Jordan Wilimovsky (Egyesült Államok) 1:51:58.6, 3. Marc-Antoine Oli­vier (Franciaország) 1:51:59.20... 5. Rasovszky Kristóf 1:52:01.70... 21. Székelyi Dániel 1:52:35.70.