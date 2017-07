Előző írásunk

Zöldséges-gyümölcsös boltot nyitni jó üzlet lehet. Akinek nincs kertje, és nem tudja megtermelni a mindennapi leveshez, főfogásokhoz és a legtöbb, vacsorához szükséges zöldséget, meg kell vásárolnia, s ha két étkezés közt szívesen fogyasztana gyümölcsöt, pénzt kell adnia azért is. A friss termékek iránt folyamatos a kereslet, így ha a vállalkozó szellemű embernek van némi terepismerete, és tudja, honnan lehet kedvező áron beszerezni, sikert érhet el. Mindez elsősorban városon érvényes. Na, de ki hallott már olyant, hogy falun, ott, ahol elvileg mindenkinek van egy kis bennvalója, ahol a legszükségesebb megterem, a gyümölcsösben pedig nemcsak annyi alma, körte és szilva érik be, amennyi mindennapi fogyasztásra szükséges, hanem eltevésre, sőt, még pálinkafőzésre is futja, zöldségboltot nyissanak? S ha már nyitnak, az meg is éljen?! Sepsikőröspatakon egy fiatal pár, Komán Róbert Levente és Rusz Mónika már közel egy éve bizonyítja, helyesen döntöttek, amikor a faluközpontban, a volt posta helyén megnyitották üzletüket.