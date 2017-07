Voiculescu szabadlábra helyezéséről a bukaresti törvényszék határozott tegnap jogerősen. Az üzletembert három évvel ezelőtt ítélték el tíz év szabadságvesztésre egy bukaresti mezőgazdasági kutatóállomás törvénytelen privatizációja miatt. 2014 augusztusában a bíróság abban találta vétkesnek Voiculescut, hogy a piaci árnál 75-ször alacsonyabb áron, törvénytelenül vásárolta meg a kutatóállomás Bukarest melletti, 3,5 hektárnyi telkét, és ezzel 60 millió euróval károsította meg az államot. Később Voiculescu ezen a telken építtette meg több cége székhelyét.

A bukaresti illetékes bíróság június elején első fokon is jóváhagyta a politikus szabadlábra helyezését. Akkor a bíróság a politikusnak a börtönben tanúsított példás magaviseletével indokolta a döntést. A 70 éves Voiculescu egészségügyi problémákkal is küszködik, pénteken bélcsavarodás miatt kórházba szállították, de a média szerint orvosi beavatkozásra nem lesz szükség, hamarosan kiengedhetik a kórházból.

A politikus a jelenleg kormányon levő kisebbik koalíciós pártba, a Liberálisok és Demokraták Szövetségébe beolvadt Konzervatív Párt alapítója volt. Korábban a szenátus elnöki tisztségét is betöltötte, kulcsszerepet játszott Traian Băsescu volt elnök tisztségéből való kétszeri felfüggesztésében. Politikai befolyását főleg a családja tulajdonában levő kiterjedt médiabirodalmának köszönhette.

Voiculescuról azt gyanították, tekintélyes vagyonát közvetlenül a rendszerváltozás után úgy alapozta meg, hogy átjátszotta magának a kommunista titkosszolgálat, a Securitate egyik külkereskedelmi vállalatának vagyonát. Ezt a vádat senki nem tudta bizonyítani, végül azt állapította meg róla a bíróság, hogy 1989 előtt együttműködött a volt kommunista titkosrendőrséggel. A média az ő elítélését tekinti jelképesen a korrupcióellenes harc egyik fő sikerének.