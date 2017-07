Lemondatni készül az ortodox egyház a moldvai Huşi püspökét, Corneliu Bârlădeanut, miután bizonyosságot nyert, hogy ő látható egy kiszivárgott felvételen, amint szexuális kapcsolatot létesít egy teológiai hallgatóval. A Cancan lap a múlt héten hozta nyilvánosságra a huszonkét perces, az intim együttlétet is magában foglaló felvételt. „Ilyen botrány után a püspök nem maradhat a tisztségében, valószínűleg azt tanácsoljuk neki, hogy vonuljon vissza” – nyilatkozta az ügy kapcsán a bukaresti patriarchátus szóvivője. Az évekkel ezelőtt készült felvétel per tárgyát is képezi, júniusban ugyanis az Országos Korrupcióellenes Ügyészség zsarolás miatt vádat emelt három Vaslui megyei pap ellen, akik megfenyegették a püspököt: elküldik a sajtónak a birtokukban lévő kompromittáló videókat, ha nem járul hozzá egyházi előmenetelükhöz. Az ügyészség vádirata szerint a házi őrizetbe helyezett pópáktól nyolc felvételt foglaltak le, valamennyi homoszexuális kapcsolat létesítése közben ábrázolja a püspököt. Az ortodox egyház számára különösen azért kényes az ügy, mivel erőteljesen ellenzi a homoszexualitást és a melegházasságot. (Krónika)