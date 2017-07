Orbán Viktor azt is kiemelte: az izraeli miniszterelnök magyarországi látogatása – amelyre harminc éve nem került sor – új fejezetet nyit a két ország kapcsolatában, olyan együttműködés alapja, amely a jövőről szól. Köszönetét fejezte ki Izraelnek, amiért hozzájárul Európa biztonságához, és egyetértett az izraeli miniszterelnökkel abban is, hogy határozott politikát kell folytatni az erősödő antiszemitizmus megfékezése érdekében. Elismerjük Izrael jogát az önvédelemre – jelentette ki Orbán Viktor, hozzátéve: Magyarország is elvárja, hogy elismerjék jogát erre, jelenleg ugyanis az országnak vitái vannak amiatt, hogy nem akar kevert népességet, nem akar engedni a külső befolyásnak. Magyarország nem kíván változtatni etnikai összetételén, még ha be is kell ismernie, hogy nem vagyunk tökéletesek. A magyar kormányfő elmondta: a találkozón mindkét vezető kifejtette országa tiszteletét a másik ország iránt, és célnak nevezték a két ország jó kapcsolatának hosszú távú megalapozását. Magyarországon jelentős zsidó kisebbség él, biztonságukat pedig a magyar állam teljes mértékben garantálja. A zsidó életnek ma reneszánsza van Magyarországon – folytatta Orbán Viktor –, amelyre büszkén tekint az ország, hiszen az komoly hozzájárulás a magyar nemzet közös teljesítményéhez.

Orbán Viktor kívánatosnak nevezte a történelmi vissza­tekintést is, hangsúlyozva: mivel Magyarország mögött nehéz történelem áll, nyilvánvalóvá kell tenni, hogy hibát, sőt bűnt követett el azzal, hogy a zsidó közösség védelme helyett a nácikkal kollaborált. Ez soha nem fordulhat elő – szögezte le a kormányfő, aki hangsúlyozta azt is: Magyarország kötelessége megvédeni minden állampolgárát. Fontosnak nevezte a két ország kulturális, oktatási és tudományos együttműködését is. Szólt a jövőbeli gazdasági együttműködésekről, a többi között az autóipar, valamint a hi-tech iparágban, és örömét fejezte ki, amiért egy hazafit fogadhatott Magyarországon, mert szerinte a hazafias kormányok lesznek a sikeresek, azok, amelyek a nemzeti érdeket nem kiiktatják, hanem inkább az első helyre teszik. Szavait Orbán Viktor úgy zárta: Izraeltől azt tanulhatjuk meg, hogy amiért nem harcolunk meg, azt elveszítjük, és reményét fejezte ki, hogy a modern korszaknak ezt a vastörvényét egyre több honfitársunk érti meg.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök azt hangoztatta: Izrael és Magyarország a múlttal tisztában van, de a jövőbe tekint, és az ilyen országoké a jövő. Az izraeli kormányfő magyar kollégájával közösen tett sajtónyilatkozatában kiemelte: a találkozón megvitatták azokat az aggályokat, amelyeket a helyi zsidó közösség felvetett, és nagyon fontosnak nevezte azokat a szavakat, amelyeket Orbán Viktor most ezzel kapcsolatban mondott. Üdvözölte azt is, hogy Magyarország kiáll Izrael mellett a nemzetközi fórumokon, és ezzel „nemcsak Izrael, hanem az igazság mellé is áll”. Emellett Magyarország élharcosa azon államok közösségének, amelyek fellépnek az újfajta antiszemitizmus, a modern zsidó állam „delegitimációja” ellen.

Benjámin Netanjahu megköszönte, hogy szerdán a visegrádi országok – Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia – vezetőinek csúcstalálkozójára is meghívták, és úgy látja, sok közös témát vitathatnak majd meg a tanácskozáson. Megjegyezte: megtisztelőnek tartja, hogy ilyen hosszú idő – harminc év – után ő az első izraeli miniszterelnök, aki hivatalos látogatáson jár Magyarországon.