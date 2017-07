Thomas de Maiziere a Funke médiacsoport lapjaiban megjelent összeállításban kiemelte, hogy „nem teremt bizalmat” a civil szervezetek tevékenységével kapcsolatos aggályok sora. Az olasz hatóságok vizsgálják azt a gyanút, hogy a civil szervezetek hajóin az elrejtőzés szándékával kikapcsolják az úgynevezett transzpondert, a hajó helyzetének megállapítására és mozgásának követésére szolgáló berendezést, ami „szigorúan tilos” – mondta a miniszter. Hozzátette: olasz kollégája, Marco Minniti arról is tájékoztatta, hogy civil szervezetek hajói behatolnak líbiai felségvizekre, és a partok térségében felkapcsolják helyzetjelző lámpáikat, segítve ezzel az Észak-Afrikából az EU felé tartó embereket szállító csónakokat abban, hogy elérjék őket. Az is tapasztalható, hogy a tengeri útnak nekivágó emberek száma bizonyos napokon különösen magas, ami arra utal, hogy „a háttérben embercsempész bandák állnak, és szervezetten szállítják az embereket”. Mindez azt jelenti, hogy jelenleg kizárólag „egy bűnszervezet, az embercsempészek döntenek arról, hogy ki kelhet át Európába, a kiválasztás kritériuma pedig a menekült pénzügyi helyzete”, ami a lehető legkevésbé humánus, emberséges megoldás – jelentette ki Thomas de Maiziere. „Nem tudjuk pontosan, hogy mennyi potenciális migráns tartózkodik Líbiában, és azt sem tudjuk pontosan, hogy mennyien vannak még úton Líbia felé. Az viszont biztos, hogy egyre többen vannak közöttük olyanok, akik nem a polgárháború sújtotta Szíriából vagy Irakból származnak. Helyettük afrikaiak, elsősorban nyugat-afrikaiak próbálkoznak az átkeléssel, akik gazdasági okok miatt akarnak eljutni Európába. A védelemre szoruló emberekkel szemben esetükben részünkről és a többi (európai uniós) tagország részéről sincsen hajlandóság a befogadásra” – mondta a német belügyminiszter.

Ugyancsak a migrációs nyomásról beszélt egy tegnapi német lapinterjúban Wolfgang Sobotka osztrák belügyminiszter. Ismét megerősítette azt is, hogy 24 órán belül lezárják az Ausztria és Olaszország közötti Brenner-hágót, ha tovább növekedik a migrációs nyomás. A Bild lapnak adott interjúban kifejtette még: a migrációs válság leküzdéséhez le kell zárni a Földközi-tengeri migrációs útvonalat, vagyis fel kell számolni az Észak-Afrikából kiinduló embercsempészetet. Ennek a tevékenységnek már a líbiai parti vizeken véget kell vetni, meg kell akadályozni, hogy az embercsempészek hajói elhagyják a területet. Ehhez fel kell szerelni a líbiai parti őrséget gyorshajókkal, radar berendezésekkel, éjjellátó készülékekkel és lehallgatásbiztos digitális rádió-távközlési rendszerrel. Azonban „ennél is fontosabb, hogy az önjelölt európai tengeri mentők ne segítsenek az embercsempészetben, ne működjenek együtt a bandákkal”. Természetesen nem szabad hagyni, hogy bárki is a tengerbe vesszen, de „ennek ellenére meg kell akadályozni, hogy az úgynevezett segítők továbbra is behatoljanak a líbiai parti vizekre, és ott átvegyék a menekülteket közvetlenül az embercsempészektől” – mondta az Osztrák Néppárt politikusa. Azzal kapcsolatban, hogy a civil tengeri mentő szervezetek tevékenységére vonatkozó tervezett olasz szabálykönyv előírásai szerint nem hajózhat be olasz kikötőkbe, aki kapcsolatba lép embercsempészekkel, behatol a líbiai felségvizekre vagy kikapcsolja hajója transzponderét, Wolfgang Sobotka azt mondta, hogy ezeknek a szabályoknak teljesen természetesnek, magától értetődőnek kellene lenniük. „Minden egyéb törvénysértésnek, büntetendő csempészetnek számít, akkor is, ha jó szándékkal teszik” – húzta alá az osztrák belügyminiszter.