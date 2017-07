Július a Nyírben

– Könyvtárnyi irodalom és újságcikk jelent meg erről a sokat emlegetett védett területről és első világháborús emlékhelyről. Többek visszajelzései szerint az eddigi intézkedések ellenére sem részesül elegendő védelemben. Melyek ennek az akadályai? – kérdeztük Dombora Lehel Lajos polgármestert.

– Ez a kérdés akár külön beszélgetés tárgya is lehetne, olyannyira sokrétű. Egyébként az egész Natura 2000 természetvédelmi terület mintegy 60 százaléka Uzon község területére esik, tehát nem csak Réty felelős épségéért, megőrzéséért. Nálunk amúgy is gond a legeltetés, hiszen nem csökken, hanem szaporodik az állatállomány, s vele együtt a baj is, mert ilyen szempontból le van terhelve a terület, amit nem minden gazda tud, akar megérteni. Vannak, akik nem adják oda saját területrészüket legeltetésre, mert hagyományos módon termelnek rajta, viszont az ilyen övezetben tiltott a műtrágyázás és a vegyszerezés. Emiatt veszteségük van. Ha vadkárok adódnak, azt nem térítik meg. Ilyenkor az erdészek megkérdik: be volt-e kerítve a terület? – csakhogy azt meg tiltja a törvény! Állandó a vita a szarvasmarha- és a juhtartó gazdák között is. Nekünk meg kell értenünk a helyi gazdák aggodalmait is. Segíteni csak annyit tudtunk, hogy adómentesítettük azokat a területeket, amelyek a védett övezetben találhatóak. Egyébként is ennek a területnek megvan a külön gondnoksága, amely a megyei tanács alárendeltje. Az önkormányzat kész bármikor az együttműködésre, ha lehetőség adódik.

– A Nyírt több dolog veszélyezteti. Például, hogy magánterületek, családi életterek veszik körül, nemkülönben a talajvízszint állandó csökkenése a tótükrök, a boreális növény- és állatvilág kárára. Amit azonban az önkormányzat és az emberek tehetnek, azt vétek nem megcselekedni. E hónap végén, mondhatni, a fél világ fogja látni, hogy milyenné lett a Rétyi Nyír, ugyanis itt tartja eseményekben nagyon gazdag vándortáborát az Erdélyi Kárpát-Egyesület, az EKE.

– Mindenképpen rendkívüli rendezvény, hiszen ennek a mozgalomnak régi és új hagyományai is vannak Háromszéken, tudjuk ezt jól. A sikeres lebonyolítás érdekében számíthat az EKE az önkormányzat segítségére. Már meg is tettük a szükséges lépéseket. A legfontosabb az ivóvíz és az elektromos energia állandó és biztos szolgáltatása, de egy második elkerülő utat is kell biztosítanunk a körforgalom számára.



Sor kerül a falvakra is

– Réty idejében megkezdte a közművesítést, de még mindig nem értek a végére...

– Ha az utakkal kezdem, akkor elmondhatom, hogy azoknak úgy 60 százalékát már aszfalt borítja. A mellékutcákban van még kátyús makadámszerűség, úgy néz ki, hogy ott az aszfaltozást önerőből kell majd megoldanunk. Ez most is, ezelőtt is az ivóvíz- és szennyvízvezetékek beszerelésének a függvénye volt. A közművesítés pedig csak a községközpontban, Komollón és Bitán ért véget. Egerpatak és Szacsva számára ezután kell megtenni a pályázati lépéseket. Itt ugyanis úgy állunk, hogy még nincsenek a tulajdonunkban azok a területek, ahová a víztartályokat, illetve az ülepítőberendezéseket kell majd építeni. Ezek nem magánterületek, hanem úgymond visszaszolgáltatásra váró telkek, amelyek közvagyonba való átvétele kissé bonyolultabb. Nincs más út, ugyanis mind Egerpataknak, mind Szacsvának különálló berendezéseket terveztek. Bukarestben tettünk le dokumentációt még márciusban a kormányprogramhoz az Egerpatak–Szacsva út teljes felújítására-aszfaltozására. Ennek a közel tíz kilométeres útnak a kezdeti szakaszát – Egerpatak közepéig – leaszfaltoztattuk. Ezt kell folytatni majd Szacsva felső végéig. A szacsvai aszfaltot megviselték az évek, és van egy rövid aszfalt nélküli szakasza, amelynek a makadámrétegét feljavítottuk, ki kell bírnia majd a remélhető nyertes programig. Ez a pályázat tartalmazza a bitai bekötőút teljes rehabilitációját és a Feketeügyön áthajló híd újjáépítését is.

Módi-Kóréh Sándor egerpataki falufelelőssel, rétyi tanácstaggal folytatott beszélgetésünkből az is kitűnt: megyénknek ez a területe nem elhanyagolható, különösen turisztikai szempontból. Az úgynevezett Egerpataki Nyír a védett terület értékes része. Közelében halad a Hun – vagy Homárka – földtöltés. Nemrég fejezték be a Nyír felé tartó ún. Vásárosút felújítását, amelyről elérhető Sepsimagyarós és Uzon is. Szacsván található a térség egyik műemlék temploma, s a falu környéke vadgazdálkodási szempontból is fontos terület. Itt halad át a Bodzafordulói-hegyek gerincjelzése a Nyéni-hágó és Bodza-vidék felé, erről közelíthetők meg a Szacsvai vár romjai és Lisznyópatak festői vidéke.

Munkás nyárra számíthatnak az egerpataki reformátusok – újságolta Dezső László Levente lelkipásztor: Kicserélik a templomon a cserepeket, és teljesen felújítják a harangtorony sisakját. A szükséges fát a helybeli közbirtokosság biztosítja. Ha minden az elképzelések szerint történik, az egerpatakiak kettős ünnepet ülnek: templomuk megújulását és a magyar országzászló-állítás 75. évfordulóját, amelyet 1942-ben tisztes küldöttség hozott a faluba a Somogy megyei Böhönyéről. Az ünnep tiszteletére falufüzetet jelentetnek meg, és meghívnák Böhönye küldöttségét.

A községközpont sem fog rendezvényekben szűkölködni a nyáron. Maksai József, a rétyi zenekar karmestere elmondta, hogy meghívták a Galacon sorra kerülő nemzetközi fúvószenekari találkozóra, és ez alkalommal a zenekari tagok ellátogatnak a román tengerpartra, hogy megérdemelten megmártózzanak a tengervízben. Az augusztus végi falunapra hivatalos lesz Réty három testvértelepülése, a magyarországi Bicske és Inárcs, valamint a felvidéki Csilizradvány.



Munkatelepek Rétyen

– Még itt a betonkeverő a hivatal ud­varán?

– Igen... Már két éve megkezdték a polgármesteri hivatal épületével és a koncertteremmel egybeépült kultúrterem tatarozását. A munkálatokat a bukaresti klubtűz után le kellett állítani, mert azt itt is tűzvédelmi ellenőrzések követték – magyarázta a községvezető. – Közel egy esztendőbe telt, amíg újra a kezünkbe kaptuk a tűzoltósági engedélyt, most pedig várjuk az új építési engedélyt. Meglehet minden reményünk, hogy a kultúrotthon termének felújítását ez év végéig be tudjuk fejezni. Ezzel egy időben volt gondunk a koncertteremre is, ott is elvégeztük a legfontosabb felújításokat. Takarítottunk, megszépült a központi emlékpark, önműködő öntözőrendszert szereltettünk be, a sok virág mindennap eszünkbe juttatja, hogy a nyár derekán tartunk. És nincs vége a felsorolásnak, mert ravatalozót építünk Rétyen. Az egyházközség eredetileg saját külterületén szándékozott volna felépíteni. Felajánlottuk segítségünket, de beltelkesíteni kellett a helyet, hogy segíteni tudjunk. A terület marad az egyház tulajdonában, de mi úgymond felülépítési jogot szereztünk, hiszen a létesítménynek a községközpont teljes lakosságának az érdekét kell hogy szolgálja. Kivitelezésére – több más ok miatt, de azért is, mert a műemléktemplom közelében található – csak jövőre lehet számítani.

– Fordítanak-e gondot a község területén levő iskolai épületekre és más kultikus helyekre?

− Nagyobb gond nincs azokkal, iskoláink részben rendezettek – folytattuk a párbeszédet a községvezetővel. – Szomorú azonban az, hogy a Réttyel összeépült Komollón tavaly meg kellett szüntetni az iskolát, ősztől pedig következik az óvoda megszűnése. A gyerekeket a rétyi iskola- és óvodaközpontba szállítjuk, és az üresen maradt, de karbantartott komollói iskolaépületnek új funkciókat akarunk biztosítani. Oda fogjuk költöztetni a képtárunkat, ott lesz a saját vízszolgáltató cégünk székhelye. Komollón park és játszótér számára területet vásároltunk a Mesterkertben. De máshol is akad még tennivaló. Sajnos, eléggé nehézkesen haladtak eddig a szacsvai A kategóriás műemlék református templom mentési munkálatai. Éppen a XVIII. századi toldást választotta el a templomhajótól az utóbbi földrengés, látható módon megrongálta. Az Egerpatakról Szacsvára beszolgáló lelkipásztorral, Dezső László Leventével megbeszéltük, hogy részt vállal az önkormányzat is az épülettel kapcsolatos problémák további intézésében. Felvettük a kapcsolatot a témakör több jeles szakértőjével, többek között Jánó Mihály művészettörténésszel, s kiderült, hogy egy nagyobb jellegű beavatkozásra van szükség, megóvási és falképfeltárási munkálatokat kell végrehajtani. Egyelőre talány, hogy miből tudjuk majd ezt kivitelezni, de az ahhoz szükséges dokumentációkat elkészíttetjük.