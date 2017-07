Köszöntőt mond: Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Sógor Csaba EU-parlamenti képviselő, Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója, Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke. A kiállítás kurátora Szepes Hédi művészettörténész. Közreműködik Fintu Dezső (furulya) és Csillag Gergely György (ének). A megnyitón báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Karola édes és sós süteményeit kínálják. A kiállítás megtekinthető augusztus 6-áig, keddtől péntekig 10–17 óráig, szombaton és vasárnap 10–14 óráig.



Gárdonyi Géza-szoboravató

Sepsikőröspatak Tanácsa és a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány szervezésében Sepsikőröspatak központjában július 21-én, pénteken 12 órától felavatják Pető Hunor Munkácsy-díjas képzőművész Gárdonyi Géza-szobrát. Köszöntőt mond Kisgyörgy Sándor polgármester és L. Simon László országgyűlési képviselő, a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány alapítója, avatóbeszédet mond Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere.



Zene

* A Tusványosi koncertek programja a nagyszínpadon: ma 20 órától Nagy Feró és a Beatrice, 22 órától Anna and the Barbies; pénteken 20 órától Margaret Island, 22 órától Magna Cum Laude.

* A 11. Jazz és improvizációs zenei tábor részeként Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum kertjében ma 20 órától fellépnek a táborban oktató tanárok: Kovács Linda és Munkácsy Eszter (ének), Márkus Tibor (zongora), Juhász Gábor (gitár), Tóth Viktor (szaxofon), Oláh Zoltán (nagybőgő) és Jeszenszky György (dob). Pénteken 19 órától a Székely Nemzeti Múzeum kertjében a tábor zárókoncertjére kerül sor a diákok részvételével. A koncertekre a belépő 10 lej.

* A sepsiszentgyörgyi Tein teázóban ma 22 órától a dzsessz­táborban levő diákok és tanárok, illetve helyi zenészek koncerteznek.

* A csernátoni Haszmann Pál Múzeum és a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár olvasó- és kézműves jutalomtábora július 23-ig zajlik. Pénteken 18 órától a tábort koncert is színesíti: az énekelt vers műfajában alkotó Fűszál együttes lép fel a csernátoni múzeumkertben. Az együttes 17 éve alakult egyetemista hobbizene­karként Kolozsváron. Tagjai: Fejős Gabriella (hegedű, ének), Lakatos Sándor (gitár, ének), Kisgyörgy Tamás (perkúció, ritmushangszerek), Bíró Attila (basszusgitár), Nagy Endre (gitár, ének). Repertoárjukban a klasszikus magyar líra nagyjai mellett a modern, valamint a kortárs magyar és erdélyi líra ölt zenei köntöst. A rendezvényre a belépés ingyenes.



Túra a Madarasi Hargitára

A Járjuk be Erdővidéket! honismereti túrasorozat 88. kirándulása július 22-én, szombaton lesz. Úti cél: Zeteleka környéke és a Madarasi Hargita, illetve Tusványos. Túravezetők: Lőrincz Sándor és Demeter Zoltán. Indulás 9 órakor a baróti buszmegállóból Zetelakáig, ahonnan néhány turisztikai látványosság megtekintését követően Ivó érintésével a Hargita-hegység legismertebb hegyére, az 1800 méter magas Madarasi Hargitára folytatják az utat. A székelyek szent hegyeként is emlegetett csúcs meglátogatását követően a zeteváraljai víztározót keresik fel, majd részt vesznek a 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor szombat esti koncertjein (Skorpió, Kowalsky meg a Vega). Éjféltájt mikrobusszal érkeznek vissza Barótra. Alkalmas időjárás esetén a túra során szalonnasütésre és fürdőzésre is sor kerül. 14 éven aluli kiskorúak csak felnőtt kísérő társaságában vehetnek részt. A szállítás megszervezése érdekében kérik, hogy részvételi szándékukat legkésőbb pénteken 12 óráig jelezzék Demeter Zoltánnál (telefon: 0746 089 140).



Nemzetközi színjátszó diáktábor előadásai

A kovásznai művelődési központban pénteken 18 órától az Együtt a művészet által nemzetközi színjátszó tábor résztevőinek előadásait lehet megtekinteni. A szilágycsehi Berkenye színjátszó csoport előadja Zalán Tibor Rettentő görög vitéz antik mesejátékát, bemutatják a 2017-es tábor munkáit: Lackfi János: Mobil-etűdök, Mika Myllyaho: Káosz (részletek), Raymond Queneau: Stílusgyakorlatok. Előadják: Soha színjátszó kör – Sárospataki Református Gimnázium, Sárospatak; Berekenye színjátszó csoport – Gheor­ghe Pop de Băseşti Technológiai Líceum, Szilágycseh; Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad – Kőrösi Csoma Sándor Líceum, Kovászna. Szakirányítók: Láposi Réka, Simon Tünde, Lung László Zsolt, Bodea György, Csákiné Győri Beáta, Molnár János.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai programja: 16-tól és 16.15-től Gru 3. (amerikai animációs kalandfilm, 96 perc, 2017); 18 órától Pókember – Hazatérés (amerikai sci-fi-akciófilm, 134 perc, 2017); 18.15-től A majmok bolygója: Lázadás (amerikai akciódráma, 144 perc, 2017); 20.30-tól A szerencse háza (amerikai vígjáték, 88 perc, 2017); 21-től Aloys (német dráma, 151 perc, 2016).



Képernyő

RTV2. Ma 13.40 órától: Erdély régi templomai – Felcsíkon, a Gyimesi-szoros közelében több régi, a maga nemében páratlan építészeti műemléknek számító templom vészelte át a századokat. Ezek egyikének, Csíkszentmihály katolikus templomának falain XV. századi falképtöredék is látható: Szent László és a leányrabló kun legendáját örökítette meg a hajdani művész.



Kopjafaavatás Kisborosnyón

Az Erdélyi Vitézi Rend ma 16 órától Kisborosnyón a történelmi emlékparkban kopjafaavató ünnepséget rendez néhai vitéz Szőts Dániel emlékére.



Megjelent

Az Erdélyi Napló 29. számából: A Bákótól alig néhány kilométerre fekvő Lujzikalagor Csángóföld mindmáig egyik „legtisztább” faluja. Az Identitásukkal fizetnek a csángók a békéért című helyszíni riport a nyelvileg kiszolgáltatott közösséget mutatja be. v Közéleti vita tárgyát képezi Horthy Miklós személye. A sokak által bűnösnek tartott kormányzó munkásságáról nincs egyetértés a történész szakmában. Raffay Ernő magyarországi történésszel készített interjút a hetilap a kormányzó megítéléséről. v Turisztikai vonzerő lehetne a mofettázás című összeállításában a lap az országban egyedülálló székelyföldi gázfürdőzést mutatja be.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Bánki Donát utcai Catena (telefon: 0367 804 709, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (telefon: 0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

ANNA-BÁL. Nyugdíjas családi társaság a sepsiszentgyörgyi Fehér ló vendéglőben (Állomás negyed) bált szervez július 30-án 18 órától. Az Annák jelentkezését várják a 0740 518 798-as telefonon.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket 12–20 óráig ma és pénteken Barátoson gyűjti.