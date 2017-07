A Központi Régió szintjén 2017. február 28-án 12 órakor indították a POR/8/8.1/8.3/A/1 projektfelhívást, amelynek a haszonélvezői a sebezhető csoportok, amelyeket idősek alkotnak. Ez a projektfelhívás versenyszerű, amelynek határideje van: 2017. augusztus 29-én 12 óráig nyitott. Ezen projektfelhívás értéke a Központi Régió számára 3,7 millió euró, a kofinanszírozási ráta az elérhető érték összegének minimum 2 százaléka.

A beruházásoknak, amelyeket a Központi Régióban a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez (ADR) benyújtott projektek révén lehet eszközölni a POR/8/8.1/8.3/A/1. projektfelhívás keretében, amelynek a haszonélvezői a sebezhető csoportok, amelyeket idősek (65 éven felüli személyek) alkotnak, nem lehetnek lakáscélú elemei, és háromféle szociális központ-kategóriára vonatkoznak: nappali otthonok, házi ápolási egységek és szociális étkezdék.

A projektfelhívás alapján finanszírozást kérvényezők a következők lehetnek:

A. Területi-adminisztratív egységek, más közjogi egységek

B. Magánjogi entitások: egyesületek és alapítványok, valamint felekezeti egységek vagy a Romániában elismert vallásos felekezetekhez tartozó más struktúrák

C. A fent említett entitások között a kérvényező tájékoztatójában leírt körülmények között létrejött partnerségek.



Az ezen típusú választható projektek orientatív tevékenységei:

• szállás típusú komponenst nem tartalmazó szociális központok infrastuktúrájának felújítása/korszerűsítése/kibővítése/felszerelése

• szállás típusú komponenst nem tartalmazó új szociális központok infrastuktúrájának felújítása/korszerűsítése/kibővítése/felszerelése (épületek, amelyeknek eddig nem ez a funkciója volt)

• szállás típusú komponenst nem tartalmazó szociális szolgáltatásokhoz az általános és specifikus utilitások biztosítása/korszerűsítése (beleértve az utilitásokhoz való csatlakozást is)

• akadálymentesítés a fogyatékosok számára (létesítés/korszerűsítés)

• műhelyek létesítése a szállás típusú komponenst nem tartalmazó szociális központokban

• a szállás típusú komponenst nem tartalmazó szociális központok szolgáltatásait igénybe vevők szükségleteihez igazított felszerelések beszerzése, beleértve a fogyatékosoknak szükséges felszereléseket is.

Gyakorlatilag a POR/8/8.1/8.3/A/1. projektfelhívás célprojektjei esetében léteznek értékküszöbök, minimumok és maximumok. A következőképpen:

• Házi ápolási egységek esetén a projekt értéke 50 000 és 150 000 euró közötti kell hogy legyen áfával

• Nappali otthonok esetében a projekt értéke 100 000 és 500 000 euró közötti kell hogy legyen áfával

• Szociális étkezdék esetében a projekt értéke 100 000 és 500 000 euró közötti kell hogy legyen áfával

• Nappali otthon és házi ápolási egység esetében a projekt értéke 100 000 és 700 000 euró közötti kell hogy legyen áfával

• Szociális étkezde és házi ápolási egység esetében a projekt értéke 100 000 és 700 000 euró közötti kell hogy legyen áfával

• Nappali otthon és szociális étkezde esetében a projekt értéke 100 000 és 900 000 euró közötti kell hogy legyen áfával

• Nappali otthon, szociális étkezde és házi ápolási egység esetében a projekt értéke 100 000 és 950 000 euró közötti kell hogy legyen áfával.

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADR), mint a POR/8/8.1/8.3/A/1. projektfelhívás közvetítő szerve, régiószinten koordinálja a tájékoztatást, és gondoskodik a program jó lefolyásáról, végzi a válogatást, a felértékelést, szerződéskötést, és követi a kiválasztott projektek jó körülménynek közötti lefolytatását. Ebből a szempontból a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség részletes tájékoztatást nyújt a Beruházási prioritások 8.1 keretében megnyitott projektfelhíváshoz való hozzáférés feltételeiről. A specifikus tájékoztatást a www.regio-adrcentru.ro honlap megfelelő menüpontjaiból (Secţiunea Ghiduri 2014-2020, Subsecţiunea Ghiduri deschise depunerii de proiecte spre finanţare) tölthetik le. Bármilyen kétely vagy kérdés esetén hívhatják az ADR szakértőit a 0358 401 276-os telefon 422-es; 423-as; 424-es mellékállomásain vagy írhatnak a programe@adrcentru.ro e-mail-címre.



A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADR) által 2015. június 1.– 2017. december 31. között a POR 2014–2020-ról, valamint a POR 2007–2013-as bezárásának követése, tájékoztatás és kommunikálás körében nyújtott támogatási projekt összértéke 29 552 859 lej, amihez a FEDR hozzájárulása 50 százalék, azaz 14 776 429,50 lej, a Regionális Operacionális Program finanszírozza és a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség folytatja le. A Regionális Operacionális Programot országos szinten a regionális fejlesztési minisztérium, az Köz- és Európai Alapok Ügynöksége mint menedzselő hatóság vezeti be, regionális szinten pedig a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség a program közvetítője.