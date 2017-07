Korábban Valentin Suciu vezetőedző és Bokor János sportigazgató is mondta, hogy a csatársorukat és a középpályát is szeretnék megerősíteni a lehető leghamarabb. Az elmúlt napokban a román sportsajtó kész tényként kezelte Stefan Nikolić leigazolását, viszont a szentgyörgyiek sportigazgatója csak kedden késő délután erősítette meg, hogy egy sikertelen próbálkozást követően megszerezték a 27 éves csatár aláírását.

A 194 centiméter magas, jobblábas Nikolić 2011–2014 között a Bukaresti Steaua színeiben futballozott, ahol két bajnokságot nyert, illetve egy Szuperkupa-győzelmet is maga mögött tudhat. A montenegrói csatár játszott még a Temesvári Poli, a szerb OFK Beograd, a belga Lierse és Roeselare, a dél-koreai Incheon United FC, a bolgár CSZKA Szófia, a horvát NK Istra, a lengyel Termalica Nieciecza, a szerb Radnik Surdulica és a kazahsztáni FC Kaisar csapatában. Utóbbi együttestől érkezett Sepsiszentgyörgyre, ahol Bokor János szerint még három hétre van szüksége ahhoz, hogy bevethető legyen, hiszen a felkészülését sérülés hátráltatta, de remélik, a bajnok FC Viitorul ellen pályára léphet.

A Gazeta Sporturilor úgy tudja, a montenegrói játékost még további hat hónapig érvényes szerződés kötötte a kazahsztáni FC Kaisar együtteséhez, viszont a labdarúgó játékosügynöke, Bogdan Apostu talált egy kiskaput, aminek köszönhetően szabadon igazolhatóvá vált, így a szent­györgyieknek nem kellett fizetniük a játékjogáért.

Bokor János azt is elárulta, közel állnak egy olyan Maros megyei játékos szerződtetéséhez, aki bal szélen és támadó középpályásként is bevethető, illetve a legutóbbi idényben a Diósgyőri VTK csapatát erősítette. (miska)

Marian Ivan Szentléleken

Szombaton 11 órától a kézdiszentléleki labdarúgópályán barátságos mérkőzést szervez a Perkő Sport Egyesület. A Perkő 2002-ben IV. ligás bajnok csapata, illetve néhány játékos a szentlélekiek mostani keretéből pályára lép a Brassói Steagul Roșu öregfiú-alakulata ellen. A vendégeket erősíti az 1994-ben az Egyesült Államokban rendezett világbajnokságon részt vevő Marian Ivan is.