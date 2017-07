– Bármikor képesek leszünk vissza­fordulni, és hisszük azt, hogy mindannyian épen, egész­ségesen hazatérünk. A Khan Tengri-csúcs környékén most meleg van, így olvad a hó, emiatt várhatóan nagyobb a lavinaveszély és kőhullások is előfordulhatnak. Bízunk abban, hogy amikorra megérkezünk a hegy lábához, hidegebbre fordul az idő, nem lesz erős a szél és nagy lesz a hó is, ami segítene minket a csúcstámadásban – nyilatkozta érdeklődésünkre kedd délután Tulit Zsombor.

Mint arról már beszámoltunk, hegymászóink a kazahsztáni Almati érintésével autóval érkeznek meg a 2200 méter magasan fekvő Karkarába, ahonnan kiindulva akklimatizációs túrákat tesznek a környező hegyekben, majd két-három nap után helikopterrel jutnak a 4000 méteren lévő alaptáborba. További akklimatizáció után innen kezdődik a tulajdonképpeni mászás: a tervek szerint az egyes tábor 4700, a kettes tábor 5500, a hármas tábor 5900 (Zsombor elmondása alapján a kettes és a hármas tábor kiépítése közé van beütemezve a Chapayev megmászása), míg a négyes tábor 6400 méteren lesz. A csúcstámadást augusztus első hetére tervezték.

A magashegyi túra a Székelyek a magasban expedíciósorozat része, amelynek célja a világ hét kontinense legmagasabb ormainak meghódítása. (t)