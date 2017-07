A magyar együttestől második csoportmeccsén újabb nagy különbségű sikert várt a piros-fehér-zöld színekért szorítók tábora. A ráúszásnál a vb-újonc Szilágyi Dorottya elhozta a labdát, az első magyar támadás látványos lezárásaként a csapatkapitány Keszthelyi Rita a hálóba lőtt. Ugyanő duplázott röviddel később, majd Takács Orsolya és Antal Dóra következett, így kevesebb, mint négy perc elteltével már 4–0-ra vezetett a hazai együttes. Hamar jött az ötödik és hatodik találat is, előbbi a triplázó Keszthelyi, utóbbi a centerposztról eredményes Tóth Ildikó jóvoltából, majd pedig Szilágyi bombájával lett 7–0 az első nyolc perc eredménye.

A második negyedben sem állt le a magyar gólgyártás, mert miután büntetőből szépítettek a franciák, előbb Illés Anna zúdította a kapuba a labdát, majd ugyanígy tett Czigány Dóra, Csabai Dóra és Bujka Barbara is. A folytatásban Czigány is duplázott, majd a nagyszünet előtt még a világbajnoki újonc, Gurisatti Gréta is betalált (14–2).

A harmadik játékrészben sem vett vissza a lendületből a Bíró-csapat. Nyitásképpen Takács közelről, Szilágyi messzebbről célzott pontosan, Szücs Gabriella találata pedig azt is jelentette, hogy a magyar csapatból minden mezőnyjátékos szerzett legalább egy gólt. Bujka harmadik találata után Antal következett, amire váratlanul érdemi válasz érkezett, így 20–5-re módosult az állás. A befejező negyedben Bujka negyedszer is hibátlanul lőtt (21–5), példáját követte Keszthelyi Rita, végül pedig az újabb két gólt jegyző Antal alakította ki a végeredményt (24–5).

További eredmények: * szinkronúszás, csapat, technikai: 1. Oroszország 96,0109 pont, 2. Kína 94,2165, 3. Japán 93,1590 * műugrás, csapatverseny, 3 és 10 m: 1. Franciaország (Laura Marino, Matthieu Rosset) 406,40 pont, 2. Mexikó (Rommel Pacheco Marrufo, Viviana del Angel Peniche) 402,35, 3. Egyesült Államok (Krysta Palmer, David Dinsmore) 395,90 * nyílt vízi úszás, női 5 km: 1. Ashley Twichell (Egyesült Államok) 59:07:0 perc, 2. Aurélie Muller (Franciaország) 59:10:50, 3. Ana Marcela Cunha (Brazília) 59:11:40… 27. Juhász Janka 1:01:52.50 óra... 28. Novoszáth Melinda 1:01:57.30 * szinkronúszás, egyéni szabad gyakorlat: 1. Szvetlana Kolesznyicsenko (Oroszország) 96,1333 pont, 2. Ona Carbonell (Spanyolország) 95,0333, 3. Anna Volosina (Ukrajna) 93,3000.