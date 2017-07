Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár tegnap Tusnádfürdőn az MTI-nek elmondta: három pályázatot írtak ki a külhoni családi vállalkozók, illetve a fiatal magyar vállalkozók részére. A családi vállalkozások támogatási keretösszege 600 millió forint, a fiatal vállalkozóknál 120 millió forint, a külhoni fiatal vállalkozók együttműködésének támogatására 110 millió forintos keretet különítettek el. A teljes összeg így összesen 830 millió forint – mondta az államtitkár.

Potápi Árpád János kiemelte: a tavalyi, fiatal magyar vállalkozók támogatását célzó programot folytatják, és ehhez kapcsolódik a családi vállalkozók éve. Hozzátette: a program lehetőséget kínál arra, hogy akik előző évben valamiért kiszorultak a támogatásokból, azokon – ha jó pályázati anyagot nyújtanak be – most tudnak segíteni. Eredetileg július 17-ig lehetett volna pályázatokat benyújtani, ezt most meghosszabbították július 31-ig – tette hozzá a nemzetpolitikai államtitkár. Változtak a feltételek is, mert sokakat kizárt volna az a passzus, hogy csak egy vállalkozásban lehetnek tulajdonosok. Így most a pályázó vállalkozás tulajdonosa csupán a felhívásukra pályázó más vállalkozásnak nem lehet tulajdonosa, tagja.

Az államtitkár reményét fejezte ki, hogy az ősz közepére a támogatási összegeket a nyertes vállalkozók meg is kaphatják. Tavaly a fiatal vállalkozók évére több mint 950 jelentkezés futott be, és 117-en kaphattak támogatást. Idén az ezret meghaladó pályázattal számolnak, és a támogatási keretből közel 150-en kaphatnak forrást. A rendelkezésre álló keretet arányosan kívánják elosztani a régiók nagysága és magyar lakossága alapján. Bármilyen típusú vállalkozással lehet pályázni, az előző évben is széles volt a paletta, a mezőgazdaságtól a szépségiparon át az egészségügyig érkeztek támogatási kérelmek. Most is hasonlóan széles körű jelentkezésre számítanak. A jelentkezők 3–6 millió forintos összegre pályázhatnak.

Potápi szerint a tavalyi programhoz kapcsolódó rendezvényeken a jelentkezők arról számoltak be, hogy hiánypótló a kezdeményezés. Korábban soha senki nem kereste meg őket, hogy milyen tevékenységet folytatnak, milyen céljaik vannak, mit szeretnének elérni. Hozzátette: szeretnének a későbbiekben is kapcsolatban maradni velük, nagyon fontos az érintett vállalkozók támogatása, hiszen ők 92,6 százalékban magyarokat foglalkoztatnak. Ha egy-egy vállalkozót támogatnak, még négy-öt magyar család megélhetését segítik – mutatott rá a nemzetpolitikai államtitkár.

A Máért 2016. december 1-jén döntött arról, hogy az idei esztendő a külhoni magyar családi vállalkozások éve legyen, a programra egymilliárd forint áll rendelkezésre.